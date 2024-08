Hai thanh niên trả lại 200 triệu đồng nhặt được

Bình DươngNhặt được cọc tiền trên đường, hai thanh niên đuổi theo người đánh rơi để trả lại nhưng không kịp nên nhờ công an hỗ trợ.

Ngày 17/8, Công an TP Dĩ An đã làm thủ tục xác minh, bàn giao 200 triệu đồng anh Đỗ Thanh Hòa và Đinh Quốc Tuấn nhặt được khi đi trên đường cho chủ nhân.

Anh Hòa, cho biết chiều qua cùng anh Tuấn chạy xe máy trên đường An Bình, TP Dĩ An thì phát hiện người đàn ông làm rơi cọc tiền. Họ dừng xe nhặt tiền và đuổi theo để trả lại, song không kịp. Không thể tìm được chủ nhân, hai người đành đến trụ sở Công an phường An Bình, TP Dĩ An gửi lại số tiền và nhờ tìm giúp.

Đến chiều tối, một người đàn ông đến Công an phường An Bình trình báo bị mất 200 triệu đồng trên đoạn đường này. Sau khi xác minh, người này là chủ nhân của số tiền (cuốn bằng dây dù, tổng 10 xấp trị giá 200 triệu đồng), Công an TP Dĩ An đã trao trả lại.

Chủ nhận cọc tiền cho biết số tiền trên rất lớn đối với gia đình và bày tỏ lòng biết ơn anh Hòa và Tuấn.

Yên Khánh