Hai thanh niên tông cảnh sát trọng thương bị điều tra tội Giết người

Hà NộiCơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoài Nam và Nguyễn Văn Quân, cùng 18 tuổi, để điều tra hành vi Giết người.

Đây là 2 thanh niên "thông chốt" vào đường cấm, đang phục vụ A80, tông đại úy Lê Đình Công - cảnh sát cơ động, chấn thương sọ não, tối 21/8.

Sáng nay, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho anh Công. Đại úy cảnh sát cơ động được ghi nhận có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch Hà Nội cho đại úy Công. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nam đi xe máy chở Quân phóng nhanh trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng của Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Phát hiện hai thanh niên có hành vi "hết sức nguy hiểm" cho đội diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm ra hiệu lệnh dừng xe. Nam không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Chiếc xe đâm thẳng vào đại úy Công. Theo video ghi lại, cú tông mạnh khiến nam cảnh sát cơ động văng xa khoảng 2 mét, sau đó Nam và Quân cũng văng xuống đường.

Hình ảnh hai thanh niên thông chốt, đâm vào cảnh sát bị ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Tổ công tác đã bắt Nam, Quân và đưa vào bệnh viện cấp cứu cùng đại úy Công. Đại úy bị xác định chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và hiện đã nói chuyện được.

Phạm Dự