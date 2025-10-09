Hai thanh niên lãnh án vì chuyện tình với một cô gái

Hà NộiKhi bạn gái cũ cự tuyệt tình cảm, Duy vẫn đến tìm và xảy ra xô xát, đâm bạn trai mới của cô này, gây thương tích 53%.

Ngày 9/10, bị cáo Đỗ Xuân Duy, 23 tuổi, trú Quảng Ninh bị TAND Hà Nội phạt 10 năm tù về tội Giết người. Cùng vụ án, Trịnh Thế Anh và bạn là Lê Khánh Sơn, cùng 21 tuổi, trú Thanh Hóa, bị tuyên lần lượt 12 tháng tù và 9 tháng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

VKS xác định mâu thuẫn giữa Duy và Thế Anh khởi nguồn từ việc cùng yêu một cô gái.

Bị cáo Đỗ Xuân Duy tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Đầu năm 2022, cô gái chia tay Duy để làm người yêu của Thế Anh, bạn cùng xóm trọ. Duy dù vậy vẫn nhiều lần tìm cách níu kéo.

Ngày 22/10/2022, Duy đến phòng trọ tìm bạn gái cũ nhưng thấy khóa cửa. Qua điện thoại, cô gái nói đang đi ăn cùng bạn trai mới. Duy lái xe đến tận quán ăn tìm, mong muốn nói chuyện nối lại tình cảm nhưng vẫn bị cự tuyệt.

Thế Anh thấy vậy, cầm điện thoại của bạn gái, vờ là cô này, nhắn tin hẹn gặp Duy. 0h30 sáng hôm sau, khi đi ăn uống về, cô gái nhận được điện thoại của Duy, hẹn ra đầu ngõ.

Thế Anh cùng Sơn ra nói chuyện với Duy. Người tình mới cầm gạch ném vào xe người tình cũ. Đôi bên bắt đầu chửi bới dằn mặt nhau và ẩu đả. Sơn bênh bạn, cũng lao vào đạp Duy song bị đáp trả bằng viên gạch vào đầu.

Thấy bạn bị đánh, Thế Anh ghì đầu Duy xuống đất nhưng bất ngờ bị đâm liên tiếp vào bụng bằng mảnh tôn.

Thế Anh đi bộ được đến phòng trọ thì ngất vì mất máu, thương tích 53%.

Hải Thư