Trên đường đi nhậu về bị CSGT ở quận Bình Tân dừng xe kiểm tra, Đỗ Thành Công, 24 tuổi, và đồng phạm chửi bới, đuổi đánh hai chiến sĩ.

Ngày 11/12, Đỗ Thành Công, quê Bình Dương; Nguyễn Chí Bảo, 22 tuổi, quê Bạc Liêu, bị Công an quận Bình Tân tạm giữ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hai thanh niên đuổi đánh CSGT TP HCM Hai thanh niên đánh CSGT. Video: Người dân cung cấp

Theo cơ quan điều tra, chiều 10/12, Công và Bảo chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, nên bị hai CSGT ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Công bị cho là cố tình phóng xe bỏ chạy, bị CSGT rút chìa khóa ngăn chặn. Bảo ngồi phía sau bước xuống, cởi áo, chửi bới, đe doạ cảnh sát "nhằm tạo áp lực đòi lại chìa khóa". Sau đó cả hai đuổi đánh CSGT, kẹp cổ quật ngã một chiến sĩ trong khi có nhiều dân quân tự vệ can ngăn. Sự việc được người dân ghi hình.

Công an phường Bình Hưng Hoà A đã phối hợp, khống chế đưa Công và Bảo về trụ sở. Trình bày với cảnh sát, hai thanh niên tỏ ra ăn năn, cho biết "do say, không kiểm soát được bản thân". Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Công dương tính với chất ma tuý.

Công và Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đình Văn