Hai thanh niên dán đè mã QR, lừa tiền 86 người mua hàng

Bắc NinhNguyễn Duy Minh và Tướng Đình Trực dán đè mã QR tài khoản ngân hàng của mình lên QR của các cửa hàng để lừa đảo 86 người mua chuyển tiền.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, Minh, 22 tuổi và Trực, 19 tuổi, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, Minh và Trực không có việc làm ổn định, không có tiền nên dán mã QR tài khoản ngân hàng của mình đè lên mã QR của các quán, cửa hàng kinh doanh. Ngày 3/4, Minh và Trực đi khắp các cửa hàng trên địa bàn xã Đại Đồng để dán mã.

Kết quả, nhiều người khi thanh toán tiền mua hàng đã bị lừa chuyển sang tài khoản của Minh.

Hai bị can thực nghiệm lại hành vi. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định, trong 3 ngày, từ 3/4 đến 6/4, 86 người đã chuyển tiền đến tài khoản của Minh, tổng cộng 6,4 triệu đồng.

Qua vụ án này, công an khuyến cáo người dân khi quét mã QR thanh toán, cần kiểm tra tên người hiển thị trên ứng dụng ngân hàng so với mã dán ở cửa hàng.

Phạm Dự