Hai thanh niên bị bắt vì hãm hại chị em bé gái

An GiangNguyễn Văn Đạt, 19 tuổi và bạn Cao Dương Linh, 20 tuổi, bị cáo buộc hãm hại hai chị em bé gái quen qua mạng.

Ngày 26/12, Đạt bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Linh về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 12, thông qua mạng xã hội, Đạt và bé gái 14 tuổi ở xã Vĩnh Xương quen biết, phát sinh tình cảm. Trong lúc hẹn hò, Đạt rủ thêm Linh đi cùng, còn người yêu dẫn theo em gái 12 tuổi để giới thiệu cho Linh.

Những lần gặp nhau, mặc dù biết "bạn gái" còn là trẻ em, song Đạt và Linh vẫn nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại.

Người nhà của hai bé sau đó đã phát hiện sự việc, làm đơn tố giác.

An Minh