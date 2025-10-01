Hai thanh niên bị 'bắt cóc online' đòi gần 800 triệu đồng tiền chuộc

Cần ThơHai thanh niên ở phường An Bình và Phú Lợi bị nhóm người giả danh công an, VKS gọi điện thông báo liên quan tội phạm, yêu cầu nộp tiền chuộc để được an toàn.

Ngày 1/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ cho biết đã giải cứu thành công hai trường hợp, đang tiếp tục điều tra nhóm lừa đảo.

Những kẻ giả công an cho nạn nhân thấy hình ảnh "đang hỏi cung tội phạm" (đồng phạm đóng giả) trong phòng hỏi cung và khai nhận có liên quan đến người được gọi video. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, ngày 22/9, người phụ nữ 36 tuổi ở phường An Bình trình báo cháu trai 18 tuổi, là sinh viên, nghi bị bắt cóc, mất liên lạc. Nhóm gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển 450 triệu đồng để bảo đảm an toàn tính mạng. Gia đình đã chuyển tổng cộng 452 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân ở một mình trong phòng tại nhà nghỉ ở phường Bình Thủy, sức khỏe bình thường và được đưa về với gia đình.

Chiều cùng ngày, người đàn ông 46 tuổi ở phường Phú Lợi đến công an trình báo cháu trai 18 tuổi bị nhóm người đe dọa, đòi 350 triệu đồng tiền chuộc. Công an phường kiểm tra, phát hiện nạn nhân đang ở tại nhà trọ trên địa bàn, có biểu hiện lo lắng, sợ hãi. Thanh niên này được giải thích, ổn định tâm lý và đưa về nhà.

Theo công an, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ "bắt cóc online" do nhóm tội phạm mạng ở nước ngoài thực hiện, nhắm vào học sinh, sinh viên hoặc người trẻ ít kinh nghiệm sống. Bộ Công an và công an các địa phương nhiều lần cảnh báo, hướng dẫn phòng tránh, song vẫn có người sập bẫy.

Người dân được khuyến cáo công an "không bao giờ làm việc qua mạng xã hội, không gửi giấy triệu tập qua điện thoại, càng không yêu cầu chuyển tiền". Mọi người không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua điện thoại; không nghe theo yêu cầu cách ly, thuê phòng, cài ứng dụng lạ.

Khi nghi ngờ, người dân cần bình tĩnh cúp máy, gọi 113 hoặc đến công an gần nhất để trình báo.

An Bình