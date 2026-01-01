Hai thanh niên bắt cóc, tống tiền lao động Việt ở Campuchia sa lưới

An GiangLê Quyết Tiến, Vũ Đức Việt (cùng 31 tuổi) và các đồng phạm bị cáo buộc bắt cóc, tra tấn lao động Việt Nam tại Campuchia, quay video gửi về gia đình đòi tiền chuộc.

Ngày 1/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã phục hồi điều tra với Tiến và Việt -hai người bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm về các hành vi Giết người, Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đầu năm 2023, Nguyễn Khắc Mạnh (36 tuổi) khi làm việc tại một casino ở Campuchia đã bàn với nhiều người Việt cùng làm thuê, trong đó có Tiến và Việt, lập đường dây dụ dỗ lao động Việt Nam sang Campuchia rồi khống chế, tống tiền. Nhóm này lập tài khoản Facebook tuyển người đi lao động nước ngoài với hứa hẹn có thu nhập cao.

Việt và Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 8/2023, 5 lao động Việt Nam được đưa qua cửa khẩu Long Bình (An Giang) xuất cảnh trái phép sang Campuchia và giao cho nhóm của Mạnh. Tại nhà trọ ở tỉnh Kandal, các nạn nhân bị trói, đánh đập, đe dọa bằng hung khí, cướp toàn bộ tài sản rồi bị quay video gửi về gia đình để đòi tiền chuộc.

Gia đình các nạn nhân đã chuyển khoảng 500 triệu đồng cho nhóm tội phạm. Riêng một nạn nhân 42 tuổi chưa kịp nhận tiền chuộc từ người thân đã bị sát hại. Sau khi gây án, nhóm bỏ lại tài sản của nạn nhân tại casino nhằm che giấu hành vi rồi bỏ trốn.

Bốn nạn nhân khác lợi dụng sơ hở đã trốn thoát, về đến cửa khẩu Long Bình và được Bộ đội Biên phòng phát hiện, bàn giao công an điều tra.

Cơ quan điều tra sau đó khởi tố 10 người liên quan. Đến cuối năm 2024, 6 bị can đã bị truy tố, 4 người bị truy nã, trong đó có Tiến và Việt. Việt ra đầu thú tại Hải Phòng ngày 15/12; Tiến bị bắt ngày 24/12 khi đang lẩn trốn ở xã Nhuận Đức (TP HCM).

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận tham gia bắt cóc, cướp tài sản và tống tiền các lao động Việt Nam tại Campuchia.

An Minh