Hai tháng lần theo nhóm giấu 50 kg ma túy trong bình xăng ôtô

Nghệ AnBị khống chế, 5 người Lào bình thản nói bên trong chiếc Prado chẳng có gì ngoài hành lý du lịch, nhưng hốt hoảng khi trinh sát kiểm tra bình xăng phụ.

Tháng 4, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh Biên phòng phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do một số người Lào cầm đầu. "Hàng" được lấy từ khu vực Tam giác vàng rồi chia nhỏ, đóng gói vào vỏ gói trà khô, thẩm lậu vào Việt Nam qua đường biên giới trên bộ của 10 tỉnh dọc tuyến biên giới Việt - Lào, từ Điện Biên đến Kon Tum.

Theo tài liệu điều tra, "ông trùm" thường lên mạng xã hội thuê người vận chuyển, đối tượng được nhắm tới là học sinh, sinh viên Lào từng có thời gian học tập tại Việt Nam. Chúng tổ chức các cuộc lái xe đi du lịch, thăm người thân tại Việt Nam để giấu ma túy vào những vị trí kín của ôtô.

Chiếc ôtô được dùng làm phương tiện vận chuyển 70 kg ma túy. Ảnh: Hùng Lê

Ma túy khi qua biên giới Việt Nam được tập kết ở nhiều tỉnh thành rồi đưa vào TP HCM, chuyển đi tiêu thụ qua nước thứ ba. Ở từng địa bàn sẽ có người chịu trách nhiệm vận chuyển, phân phối cho đối tác. Các nhóm vận chuyển, mua bán ma túy đều hoạt động độc lập, ẩn danh, không biết thông tin các nhóm khác.

Hồi tháng 9, "ông trùm" quyết định chọn cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) là địa điểm nhập cảnh, sau nhiều lần thất bại tuồn ma túy qua các cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An được giao chặn đứng phi vụ này. Trinh sát biên phòng đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào, trà trộn suốt hai tháng vào các điểm giải trí bậc nhất ở xứ sở Triệu Voi để tiếp cận manh mối.

Một tổ công tác khác được cử tới khu vực Tam giác vàng ở biên giới Lào, Thái Lan để tìm hiểu về hoạt động của những đường dây ma túy nhỏ lẻ cũng cách thức vận chuyển hàng của các "chân rết".

"Do bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Có lúc manh mối vừa được hé lộ đã bị chúng phát hiện và xóa sạch", một trinh sát nói.

70 kg ma túy bị thu giữ. Ảnh: Hùng Lê

Đầu tháng 11, nhận tin "ông trùm" sắp chuyển hàng chục kg ma túy đưa qua cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và hải quan lập chuyên án mang bí số A 424.5p. Chó nghiệp vụ cùng các trang thiết bị hiện đại cũng được bố trí quanh khu vực cửa khẩu để phục vụ phá án.

Ngày 4/11, sau khi thỏa thuận "hợp đồng vận chuyển" từ người đứng đầu đường dây, 5 người Lào gồm: Dalavong Kinnaveth, 28 tuổi; Phabou Misouda, 19 tuổi; Chotthvong Khat, 24 tuổi; Chanthavong Hongfa, 22 tuổi và Lasengthong Yotdaling, 32 tuổi, cùng trú tỉnh Khăm Muộn, đã cải hoán bình xăng chính của ôtô 7 chỗ thành hai ngăn, bỏ 50 gói ma túy katemine dạng đá vào ngăn phụ. 20 gói "hàng" còn lại được nhét xung quanh thành xe và dưới lớp bọc ghế ngồi.

Nhóm này chuẩn bị nhiều giấy tờ tùy thân để nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức đi du lịch. "Ông trùm" chỉ đạo từ xa bằng điện thoại, chân rết khi qua khu vực biên giới phải giữ liên lạc để nhận lệnh tiếp theo, không được biết trước địa điểm giao dịch cũng như đối tác nhận hàng.

"Chúng hoạt động rất tinh vi. Đề phòng những kẻ đứng đầu đường dây cử người bí mật theo sát nhóm vận chuyển để bảo vệ 'hàng', ban chuyên án phải cân nhắc nhiều phương án. Ngoài hoàn thành kế hoạch đề ra cũng phải đảm bảo an toàn cho người dân làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu", một trinh sát nói.

Lực lượng biên phòng cùng hải quan dẫn giải các nghi phạm. Ảnh: Hùng Lê

100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác tổ chức mật phục tại nhiều tuyến đường xung quanh cửa khẩu Nậm Cắn để theo dõi từng di biến động. 14h30 cùng ngày, khi 5 ôtô 7 chỗ biển số Lào vào luồng nhập cảnh để làm thủ tục, các mũi trinh sát từ tứ phía ập vào, khống chế 5 người trong xe.

Theo trinh sát, 5 người Lào ban đầu tỏ thái độ rất bình thản, sau đó lớn tiếng đôi co cho rằng "chẳng làm gì sai, tại sao lại bắt giữ chúng tôi". Họ nói chỉ là những vị khách đi du lịch, "cứ khám xe thoải mái, vì bên trong chẳng có hàng cấm gì". Sau vài phút, mặt của 5 người (2 nam, 3 nữ) biến sắc khi trinh sát tiếp cận bình xăng chính của xe, tháo những lớp đệm dưới ghế ngồi.

"Thấy từng gói ma túy được đưa ra khỏi bình xăng, chúng hốt hoảng, vùng chạy thoát thân nhưng đã bị gì chặt", trinh sát nói. Nhà chức trách thu 70 kg ma túy, theo giá thị trường lô hàng khoảng 30 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, 3 nghi phạm thừa nhận được đồng hương ở Lào thuê vận chuyển ma túy vào Việt Nam với tiền công 10 triệu đồng một người. Trong số này có một cô gái từng là du học sinh tại Nghệ An.

Hai tháng lần theo nhóm người giấu 70 kg ma túy trong bình xăng Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật, lấy lời khai các nghi phạm. Video: Lê Thạch

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự; chuyển hồ sơ, nghi phạm cùng tang vật sang Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, vụ án vừa triệt phá ở cửa khẩu Nậm Cắn là giai đoạn 5 trong chuyên án đấu tranh với đường dây ma túy xuyên quốc gia do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác lập. 4 giai đoạn trước đó, lực lượng chức năng các tỉnh đã chặt đứt nhiều chân rết của đường dây, bắt 21 nghi phạm, thu hơn 420 kg ma túy đá.

Đức Hùng