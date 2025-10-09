Hai thái cực doanh số của BMW và Mercedes

Kết quả kinh doanh quý III trên toàn cầu của Mercedes giảm 12%, trong khi BMW tăng 9%, với mức tăng đến 25% ở Mỹ.

Là đối thủ của nhau trong nhiều thập kỷ, BMW và Mercedes "câu cá trong cùng một ao". Nhưng trong khi một trong hai thương hiệu lớn của Đức chứng kiến tỷ lệ tiêu thụ sụt giảm, thì thương hiệu còn lại sẽ sớm cần một chiếc thuyền lớn hơn, xét theo số liệu bán hàng được công bố trong tuần này.

Mercedes bán được 441.500 xe trong quý III, giảm 12% so với cùng kỳ 2024, trong khi BMW bán 514.620 xe mang thương hiệu BMW, tăng 5,7%. Nếu tính cả các thương hiệu khác của tập đoàn BMW, bao gồm Rolls-Royce, BMW M và Mini, tổng doanh số đạt 588.300 xe, tăng 8,8% so với cùng kỳ 2024.

Sedan điện hạng sang cỡ lớn BMW i7. Ảnh: Auto

Sự khác biệt về hiệu suất giữa hai thương hiệu tại một số thị trường trọng điểm là yếu tố gây chú ý. Ví dụ, tại Mỹ, nơi chịu ảnh hưởng của thuế quan trong năm nay, doanh số của Mercedes giảm 17% xuống còn 70.800 xe. Nhưng BMW tăng trưởng tới 24,9% trong cùng kỳ, đạt 297.247 xe.

Ngay cả ở Trung Quốc, nơi cả hai thương hiệu - giống như nhiều nhà sản xuất ôtô phương Tây - đang gặp khó khăn, Mercedes còn có kết quả tệ hơn nhiều. Doanh số của hãng giảm tới 27%, nhưng BMW chỉ giảm ở mức 11%.

Số lượng xe điện (và xe điện hóa) càng làm sâu sắc thêm sự khác biệt. Đối với Mercedes, doanh số xe điện (BEV) gần như không đổi. Hãng giao 42.600 xe BEV trong quý III, về cơ bản giữ vững so với cùng kỳ 2024 khi phải đối mặt với áp lực chi phí, rào cản thuế quan và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xe điện tại Trung Quốc.

SUV hạng sang cỡ trung Mercedes GLE - một trong những sản phẩm bán chạy hàng đầu của hãng Đức. Ảnh: Autohaus on Edens

Câu chuyện của BMW phức tạp hơn. Danh mục xe điện hóa của tập đoàn (bao gồm BEV + PHEV) nhìn chung cho thấy sự tăng trưởng tốt, với 151.282 xe điện hóa bán ra trong quý, tăng 8%. Tuy nhiên, con số này giảm 2,8% tại Mỹ. Doanh số BEV trong cùng kỳ giảm 0,6% xuống còn 102.864 xe trên toàn cầu, mặc dù tăng 10% so với đầu năm.

Cả hai nhà sản xuất ôtô đều có một số sản phẩm mới quan trọng sắp ra mắt, bao gồm GLC với công nghệ EQ và iX3. Hai sản phẩm được cho là sẽ tác động đáng kể đến doanh số của năm sau.

Mercedes là một trong số ít nhà sản xuất ôtô Đức đã giảm dự báo doanh số năm 2025, do ngành công nghiệp này phải chịu chi phí cao hơn do thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với ôtô, phụ tùng và vật liệu, trong khi doanh số tại Trung Quốc giảm mạnh do cạnh tranh nội địa.

Mỹ Anh (theo Automotive News)