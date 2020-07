Hai thắc mắc về luật giao thông mới

Vấn đề biển báo khu dân cư và xe chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu đèn khiến tôi khó hiểu.

Thứ nhất, tại Quy chuẩn 41/2019 có nói về việc đặt nhắc lại các biển hiệu lệnh ở nơi đường giao nhau nhưng lại trừ hai biển theo tôi rất quan trọng là biển báo khu đông dân cư R420 và biển hết khu đông dân cư R421. Các tài xế rất hay bị phạt quá tốc độ do không thấy một trong hai biển này.

Có thể là do không chú ý quan sát biển báo hoặc có thể do cây và xe cộ che khuất mất biển nên không nhìn thấy. Bản thân tôi cũng đã bị phạt do không thấy biển này nên theo tôi cần đặt nhắc lại hai biển này. Tôi muốn hỏi ý kiến sao lại loại trừ hai biển này trong việc nhắc lại biển hiệu lệnh tại đường giao nhau?

Thứ hai, tại điểm a, khoản 3 điều 6 trong Nghị định 100/2019 có ghi phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với việc "Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức)". Cái trường hợp loại trừ ở đây theo tôi hiểu là tại vị trí đi theo đường cong mềm mại mà có ngã ba nếu không có biển báo hiệu đường đồng mức thì không bị phạt. Nhưng thực tế rất nhiều người đã bị phạt do đi vào đường cong có ngã ba này mà không bật xi nhan.

CSGT trả lời là do có biển chỉ hướng ngã ba (biển hình chữ nhật nền xanh, mũi tên chỉ hướng mầu trắng) nhưng không có biển báo đường đồng mức. Vậy tôi muốn hỏi là phạt như vậy có đúng hay không hay thiếu căn cứ?

Độc giả Nguyễn Mạnh Hiền