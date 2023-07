Hai tên cướp truy sát đôi vợ chồng ở miền Tây bị bắt

Long AnTrần Phú, 29 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm nổ súng bắn hai vợ chồng, sau đó đuổi chém để cướp tài sản, gần ba tuần trước.

Ngày 19/7, Phú; Thuận, 21 tuổi bị Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, bắt về hành vi Cướp tài sản.

Hai nghi phạm khai, khoảng 1h ngày 1/7 chạy xe bám theo vợ chồng chị Quỳnh (19 tuổi) trên quốc lộ N2. Đến đoạn xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, bộ đôi áp sát yêu cầu họ đưa túi xách. Hoảng sợ, vợ chồng nạn nhân tăng ga bỏ chạy.

Hai tên cướp đuổi theo, Phú dùng súng đạn chì bắn một viên trúng chân chị Quỳnh, viên còn lại trúng mũ bảo hiểm người chồng. Chạy hơn 10 km, đôi vợ chồng gặp ôtô chạy ngược chiều nên tri hô nhờ giúp đỡ, hai tên cướp bỏ đi.

Trần Phú (trái) và Nguyễn Minh Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Tân Thạnh

Quốc lộ N2 nhiều đoạn khá vắng, là tuyến đường được nhiều người dân tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp lựa chọn khi đến TP HCM và các tỉnh miền Đông.

Rạng sáng 15/7, cô gái chạy xe máy từ Long An đi Đồng Tháp. Đến đoạn vắng giáp ranh hai tỉnh, cô bị Võ Văn Đặng và Lâm Thượng (cùng 20 tuổi) áp sát, rút súng yêu cầu dừng xe. Nạn nhân không làm theo, bị chúng đạp ngã xe, cướp một triệu đồng, điện thoại di động, dây chuyền bạc rồi bỏ chạy về hướng Long An. Hôm sau, Đặng và Thượng bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ.

Hoàng Nam