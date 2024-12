Hai tên cướp làm người phụ nữ chấn thương sọ não bị bắt

TP HCMPhạm Trung Trưởng, 28 tuổi, cùng đồng phạm giật túi xách của người phụ nữ đi bộ khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não.

Ngày 25/12, Trưởng và Nguyễn Quang Sáng, 36 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt về hành vi Cướp giật tài sản.

Camera ghi hình nhân dạng hai nghi phạm cướp. Ảnh: Bảo Trân

Khai với cảnh sát, hai nghi phạm thừa nhận hành vi. Theo đó, tối ba hôm trước, Thưởng chở Sáng bằng xe máy trên đường Hoa Lan thuộc phường 2, quận Phú Nhuận. Thấy bà Thanh (57 tuổi) đeo túi xách, đi bộ, Thưởng áp sát để Sáng giật chiếc túi rồi tăng ga tháo chạy.

Nạn nhân bị kéo ngã, đập đầu xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não.

Nhận tin báo, Đội 2 PC02 đã phối hợp Công an quận Phú Nhuận trích xuất hình ảnh từ các camara an ninh, ghi nhận hai tên cướp đi xe Honda Dream, người cầm lái mặc áo thun xanh cổ tròn, đội nón bảo hiểm Grab... Nhiều trinh sát đã lần theo dấu vết, nhận dạng, đến rạng sáng hôm qua bắt được Trưởng và Sáng; thu giữ một số tang vật và phương tiện gây án.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Phạm Trung Trưởng (trái) và Nguyễn Quang Sáng. Ảnh: Bảo Trân

Theo cơ quan điều tra, việc truy bắt nhanh hai nghi phạm cướp thể hiện tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong bối cảnh Công an TP HCM mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2025. Trước đó, lãnh đạo công an từng đặt ra phương châm "coi mỗi vụ cướp giật tài sản là một vụ trọng án" nên hầu hết các vụ xâm hại tài sản ngoài đường phố đều được khám phá nhanh chóng.

Thống kê cho thấy, trật tự xã hội tại TP HCM trong năm nay được kéo giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 18,16%). Các loại tội phạm đường phố được trấn áp mạnh; trong đó án Cướp tài sản giảm hơn 11% (tỷ lệ khám phá hơn 92%), Cướp giật tài sản giảm 26,92% (khám phá đạt 91,61%)...

Bảo Trân - Quốc Thắng