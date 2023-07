Hai tên cướp đạp ngã cô gái trên quốc lộ bị bắt

Đồng ThápVõ Văn Đặng, 20 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng súng uy hiếp, đạp ngã xe cô gái đi trên quốc lộ N2, cướp tài sản.

Chiều 18/7, Đặng ở Sóc Trăng; Lâm Thượng, 20 tuổi, ở Cần Thơ, bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Hai nghi phạm thừa nhận dùng súng đe dọa, đạp ngã xe, cướp tài sản của cô gái đi trên quốc lộ N2, rạng sáng ba hôm trước.

"Cả hai thuê nhà trọ, tạm trú ở Long An. Việc bắt giữ được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Long An và Bến Tre. Cảnh sát thu giữ súng, tang vật và đang mở rộng điều tra", lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp nói.

Võ Văn Đặng và Lâm Thượng bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, rạng sáng 15/7, cô gái chạy xe máy trên quốc lộ N2, từ tỉnh Long An đi Đồng Tháp. Đến đoạn vắng giáp ranh hai tỉnh, cô bị xe của Đặng và Thượng áp sát. Một tên rút súng đe dọa, yêu cầu dừng xe nhưng nạn nhân không làm theo.

Hai tên cướp liền đạp ngã xe cô gái, cướp một triệu đồng, điện thoại di động, dây chuyền bạc rồi bỏ chạy về hướng tỉnh Long An. Nạn nhân bị xây xát tay chân, dừng xe tại nhà người quen xử lý vết thương.

Cô gái bị hai thanh niên cướp tài sản khuya 15/7. Ảnh: Chụp lại từ video.

Quốc lộ N2 có nhiều đoạn khá vắng, nằm giữa đồng, là tuyến được nhiều người dân Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp lựa chọn khi đến TP HCM và các tỉnh miền Đông. Hôm 1/7, vợ chồng chị Quỳnh, 19 tuổi, trình báo đi xe máy trên quốc lộ N2, bị hai thanh niên bắn, chém, yêu cầu đưa tài sản rồi truy đuổi suốt 10 km cho đến khi có ôtô ứng cứu.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp nhiều tỉnh điều tra, truy bắt.

Ngọc Tài