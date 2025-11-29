Hai 'tàu chở dầu Nga' phát nổ bí ẩn

Hai "tàu bóng tối" đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế vì vận chuyển dầu Nga bỗng nhiên phát nổ, bốc cháy ở Biển Đen, song chưa rõ nguyên nhân.

Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu Kairos treo cờ Gambia ngày 28/11 phát nổ và bốc cháy cách bờ biển tỉnh Kocaeli của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 28 hải lý, khi đang di chuyển từ Ai Cập đến cảng Novorossiysk của Nga. Tàu khi đó không chở hàng hóa.

Đám cháy trên tàu Kairos ở Biển Đen ngày 28/11. Ảnh: Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ

Ngay sau đó, tàu thứ hai là Virat cũng bốc cháy sau khi "va trúng vật gì đó" tại khu vực khác trên Biển Đen, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 35 hải lý.

25 người trên tàu Kairos và 20 người trên tàu Virat được cảnh sát biển và các đơn vị cứu hộ cứu nạn Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu sau đó.

Giới chức hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ cho hay vụ nổ tàu Kairos cũng do "tác động từ bên ngoài" gây ra, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân, song giới chức không loại trừ khả năng tàu nổ do thủy lôi hoặc một cuộc tấn công có chủ đích. Những năm gần đây, nhiều tàu va phải thủy lôi trôi dạt trên Biển Đen.

Tàu Virat gặp nạn trên Biển Đen ngày 28/11. Ảnh: Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ

Trong lúc chờ xác minh thêm, các cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì mức cảnh báo cao và theo dõi tình hình để ngăn sự cố mới và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông ở khu vực eo biển Bosphorus.

Kairos và Virat nằm trong danh sách những tàu chịu lệnh trừng phạt quốc tế với cáo buộc thuộc "đội tàu bóng tối" mà Moskva được cho là sử dụng để lách hạn chế đối với dầu thô Nga.

Theo trang web OpenSanctions, Mỹ đã trừng phạt Virat hồi tháng 1, tiếp theo là Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Anh và Canada. EU trừng phạt Kairos hồi tháng 7, tiếp đó là Anh và Thụy Sĩ.

"Đội tàu bóng tối chở dầu tiếp tục mang lại doanh thu hàng tỷ USD cho Điện Kremlin bằng cách lách lệnh trừng phạt, ngụy trang hoạt động dưới cờ của nước thứ ba, sử dụng mọi biện pháp tinh vi để che giấu chủ sở hữu và gây ra mối đe dọa đáng kể đối với môi trường", OpenSanctions nêu.

Tàu Virat, được đóng năm 2018, từng treo cờ Barbados, Comoros, Liberia và Panama, trong khi tàu Kairos, được đóng năm 2002, từng treo cờ Panama, Hy Lạp và Liberia.

Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin này. Moskva từng phủ nhận sự tồn tại của "đội tàu bóng tối".

Biển Đen vẫn là điểm nóng căng thẳng kể từ tháng 2, khi Nga và Ukraine liên tục tấn công khí tài hải quân của nhau. Trong suốt cuộc xung đột, nhiều quả thủy lôi bị cuốn đi xa, thậm chí trôi dạt đến eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Huyền Lê (Theo AP, Euro News, RT)