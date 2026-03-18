Hai tầng giá trị khi đầu tư bất động sản ven sông Mã

Thanh HóaQuy hoạch đô thị ven sông Mã mở ra hai tầng giá trị cho bất động sản gồm dư địa tăng giá theo hạ tầng và khả năng khai thác kinh doanh khi cộng đồng cư dân hình thành.

Trong quá trình mở rộng không gian đô thị, khu vực ven sông thường trở thành trục phát triển mới của nhiều thành phố. Báo cáo Waterfront Homes - Edition 3, 2025 của Knight Frank cho thấy, nhà ở ven mặt nước tại nhiều đô thị có thể đạt mức giá cao hơn so với các bất động sản tương đương nằm sâu trong nội đô. Theo đơn vị này, lợi thế cảnh quan, môi trường sống và sự khan hiếm quỹ đất ven sông là những yếu tố tạo nên mức chênh lệch giá của loại hình sản phẩm.

Tại phường Nguyệt Viên (Thanh Hóa), khu vực ven sông Mã đang được định hướng trở thành trục cảnh quan và không gian phát triển đô thị mới của địa phương. Theo quy hoạch đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, khu vực ven sông sẽ phát triển theo hướng sinh thái, kết hợp các khu đô thị mới với hệ thống công viên và tiện ích công cộng. Khi các khu vực ven sông trở thành động lực mở rộng đô thị, những dự án được quy hoạch bài bản có thể hưởng lợi từ xu hướng gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Từ định hướng này, Eurowindow Holding triển khai dự án Eurowindow Light City theo mô hình khu đô thị tích hợp với hệ tiện ích, không gian cảnh quan và các tuyến phố thương mại nội khu. Dự án nằm bên sông Mã, kết nối với trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa thông qua quốc lộ 1A và quốc lộ 10, giúp cư dân thuận tiện tiếp cận hệ thống cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học và trung tâm thương mại, đồng thời tăng khả năng kết nối liên vùng.

Eurowindow Light City tọa lạc ven sông Mã. Ảnh: Eurowindow Holding

Song song định hướng quy hoạch, Thanh Hóa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm và trở thành một trong những địa phương thu hút dòng vốn đầu tư lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Quá trình đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng dân số và nhu cầu nhà ở tiếp tục tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản địa phương.

Theo đại diện Eurowindow Holding, sự kết hợp giữa vị trí ven sông, định hướng quy hoạch và đà tăng trưởng kinh tế tạo nền tảng cho dư địa tăng giá của bất động sản khu vực. Bên cạnh khả năng gia tăng giá trị theo thời gian, các khu đô thị quy hoạch đồng bộ còn mở ra nguồn giá trị thứ hai từ hoạt động kinh doanh và cho thuê.

Tại Eurowindow Light City, các sản phẩm như shophouse, nhà liền kề hay căn hộ có thể khai thác giá trị cho thuê khi khu đô thị đi vào vận hành. Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Eurowindow Holding cho biết, dự án phát triển đa dạng loại hình bất động sản đồng thời chú trọng đầu tư hệ tiện ích và không gian trải nghiệm quy mô.

Điểm nhấn của khu đô thị là Đại lộ Ánh sáng Di sản dài khoảng 3 km cùng Công viên Ánh sáng tương tác, ứng dụng công nghệ trình diễn như 3D mapping, hologram và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật nhằm tái hiện các giá trị văn hóa Đông Sơn.

Phối cảnh Đại lộ Ánh sáng Di sản tại dự án. Ảnh: Eurowindow Holding

Ngoài hệ thống cảnh quan, dự án phát triển nhiều loại hình sản phẩm như biệt thự, nhà liền kề, shophouse, căn hộ chung cư và shophouse khối đế. Trong đó, các tuyến shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che tạo thành trục thương mại nội khu, kết nối với trung tâm thương mại dưới chân các tòa nhà chung cư.

Không gian này tích hợp nhiều tiện ích giải trí và dịch vụ như rạp chiếu phim, phòng gym, spa, khu mua sắm và ẩm thực. Thiết kế shophouse hai mặt tiền kết hợp mái ngói và kính giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió ban ngày, trong khi hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời hỗ trợ hoạt động buổi tối, góp phần hình thành khu phố đi bộ sôi động.

Ngoài các tuyến thương mại, khu đô thị còn bố trí chuỗi tiện ích nội khu phục vụ cư dân. Khi cộng đồng dân cư hình thành và các tiện ích đi vào hoạt động, nhiều mô hình kinh doanh như cà phê, nhà hàng, cửa hàng thời trang, dịch vụ làm đẹp hay đặc sản địa phương có thể phát triển tại các tuyến phố thương mại.

Không gian kinh doanh thương mại ngay trước thềm nhà. Ảnh: Eurowindow Holding

Với vị trí ven sông Mã, hệ tiện ích trải nghiệm và danh mục sản phẩm đa dạng, Eurowindow Light City hướng tới việc hình thành hai tầng giá trị đầu tư cho chủ sở hữu gồm gia tăng giá trị tài sản theo thời gian và khả năng khai thác kinh doanh khi khu đô thị đi vào hoạt động.

Song Anh