Hai tân binh cùng gây sốc trận ra quân V-League

Hà TĩnhNinh Bình FC và PVF-CAND cùng thắng những đối thủ ở miền Trung là Hà Tĩnh và SLNA ở vòng 1 V-League 2025-2026, tối 17/8.

Hàng tiền vệ gồm Hoàng Đức, Đức Chiến, Châu Ngọc Quang – những gương mặt giàu kinh nghiệm V-League, giúp đương kim vô địch hạng Nhất kiểm soát trung tuyến. Trong khi đó, Hà Tĩnh đứng thứ 5 V-League 2024-2025, nhưng nhiều trụ cột đã rời đội nên lực lượng không được đánh giá cao hơn tân binh.

Trời mưa làm hạn chế khả năng phối hợp bóng ngắn của hai đội. Tuy nhiêm, chủ nhà vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Nguyễn Hoàng Đức (thứ hai từ phải sang) kiến tạo cho Phạm Gia Hưng (thứ hai từ trái sang) ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình trước Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League 2025-2026, trên sân Hà Tĩnh, ngày 17/8/2025. Ảnh: Xuân Thủy

Phút 12, thủ môn Đặng Văn Lâm phải băng ra ngoài vòng cấm phá bóng trước khi Phạm Văn Long kịp tiếp cận. Đến phút 34, Hà Tĩnh phản công nhanh. Bóng qua chân Charles Atshimene, Lê Viktor trước khi Mai Sỹ Hoàng sút sát vòng cấm đưa bóng đập đất vào góc gần mở tỷ số.

Ngay lập tức, Ninh Bình phản đòn. Phút 38, Gustavo Henrique đánh đầu đưa bóng chạm xà đập đất nhưng chưa qua vạch vôi. Ba phút sau, một cầu thủ Hà Tĩnh để bóng chạm tay trước khung thành đem về quả phạt cho đội khách. Daniel Anjos sút phạt dội cột phải, trước khi Đức Chiến đá bồi vào lưới trống gỡ hòa.

Sang hiệp hai, Hà Tĩnh chơi lấn lướt hơn nhưng không thể tạo ra cơ hội ngon ăn. Đến phút 76, HLV Gerard Albadalejo tung Việt kiều Trần Thành Trung vào sân để gia cố tuyến giữa. Tuy nhiên, thế trận giằng co vẫn kéo đến gần hết hiệp hai thì bất ngờ xảy đến. Phút 89, Đỗ Thanh Thịnh tạt từ biên trái cho Dụng Quang Nho dứt điểm căng ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-1.

Hà Tĩnh dồn lên tìm bàn gỡ và để lộ khoảng trống. Nguyễn Hoàng Đức xử lý khéo léo trong vòng vây cầu thủ Hà Tĩnh, trước khi dọn cỗ cho Phạm Gia Hưng ghi bàn ấn định tỷ số 3-1.

PVF-CAND (áo đỏ) thắng SLNA 2-1 ở vòng 1 V-League 2025-2026, tại sân PVF, Hưng Yên ngày 17/8/2025. Ảnh: VPF

Ngoài Ninh Bình, một tân binh khác là PVF-CAND cũng gây ấn tượng ngày ra quân khi thắng SLNA 2-1 trên sân nhà. Cả hai cùng sở hữu lực lượng trẻ, nhưng SLNA được đánh giá cao hơn nhờ đã chơi nhiều năm ở V-League, trong khi nhiều cầu thủ PVF-CAND còn bỡ ngỡ.

Ở hiệp một, SLNA tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thắng được Phí Minh Long. Bất ngờ xảy đến ở phút 42. Từ biên phải, Võ Anh Quân đi bóng dũng mãnh rồi căng ngang cho Amarildo dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Michael Olaha đánh đầu dội cột ở phút 59, rồi băng vào đá bồi quân bình tỷ số. Tuy nhiên, SLNA không chiếm được lợi thế tinh thần. Ngược lại, chủ nhà tận dụng tốt các pha tấn công hai biên và một trong số đó đem về bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 67 nhờ công Joseph Mpande.

Hiếu Lương