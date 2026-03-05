Đài LoanChiếc Mercedes lùi nhanh rồi xoay 180 độ, húc đuôi chiếc Porsche trước khi hai tài xế xuống xe lao vào nhau.

Hai tài xế xe sang kèn cựa, lao vào ẩu đả Video: Millet grains

Một phiên bản đời thực của "Fast & Furious" diễn ra tại Đài Trung chiều 4/3, theo Mirror. Các nhân chứng nghe thấy tiếng phanh rít lên tại một giao lộ thuộc quận Nam Đồn khi một chiếc Mercedes và một chiếc Porsche rượt đuổi nhau.

Tài xế của chiếc Mercedes thể hiện cú lùi xe trước khi drift 180 độ và đâm vào chiếc Porsche mà không va vào một ôtô đỗ bên cạnh. Trước đó, tài xế của chiếc Porsche lao tới và đập vào kính bên lái của chiếc Mercedes.

Sau cú đâm đuôi, chiếc Porsche vọt đi và chiếc Mercedes đuổi theo, lại làm một cú húc từ phía sau rồi hai xe dừng lại. Hai tài xế xuống xe rồi lao vào nhau. Video dừng lại mà không rõ sự việc kết thúc ra sao.

Video đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý và bình luận. "Tôi cứ ngỡ đây là một cảnh trong phim", "Cú drift mạnh mẽ nhưng va chạm lại nhẹ", hay "Kỹ thuật này thật tuyệt vời, tôi cứ tưởng là do AI tạo ra".

Điều gây ấn tượng nhất với nhiều người là dù có màn rượt đuổi tốc độ cao và pha drift ngoạn mục, không có người đi bộ hay phương tiện nào khác bị ảnh hưởng. Một người khen: "Mục tiêu rõ ràng, không ai vô tội bị thương, tôi chấm điểm tuyệt đối cho pha biểu diễn này!".

Tuy nhiên, nhiều người cùng ý kiến rằng đánh mất sự tỉnh táo khi tham gia giao thông có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Chỉ một va chạm nhẹ hay một hành động vượt tầm kiểm soát có thể khiến ai đó hối tiếc cả đời.

Mỹ Anh