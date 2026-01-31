Thổ Nhĩ KỳHai người đàn ông cùng lúc nhảy lên phi cước vào nhau rồi ngã lăn ra giữa đường.

Hai tài xế song phi vào nhau sau xung đột giao thông Video: Kronik Insights

Video được ghi lại từ camera của người đi xe máy giao hàng, cho thấy từ hai ôtô dừng giữa đường, hai người đàn ông lao vào nhau với cú song phi từ cả hai phía. Hai người cùng ngã ra đường và chỉ dừng lại khi một người phụ nữ trên ôtô đầu tiên và người đi xe máy hết sức can ngăn.

Sự việc xảy ra ở khu Acemler của quận Nilüfer, thành phố Bursa, ngày 30/1. Không rõ nguyên nhân dẫn đến xung đột, nhưng cả hai tài xế đều không giữ được bình tĩnh nên dẫn đến vũ lực. Sở Cảnh sát Bursa cho biết đang tiến hành điều tra để xác định danh tính những tài xế liên quan đến vụ ẩu đả trước khi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mỹ Anh (theo Haberler)