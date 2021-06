Hai tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt

Đà NẵngBùi Văn Long (51 tuổi) và Kiều Thanh Tuấn (38 tuổi) bị cáo buộc đưa người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Quyết định khởi tố, bắt hai bị can này được Cơ quan An ninh Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện chiều 25/6. Long trú tỉnh Thái Bình; còn Tuấn trú TP Hà Nội.

Bùi Văn Long khi bị bắt giam. Ảnh: Bảo Nam.

Theo điều tra, Long và Tuấn là một trong 22 người tham gia đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép. Vụ án đã bị Công an Đà Nẵng khởi tố tháng 12/2020.

Từ ngày 21 đến 29/12/2020, dưới sự điều hành của một số người Trung Quốc, Long, Tuấn cùng nhóm tài xế người Việt đã đưa 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Mỗi chuyến ôtô chở 3-4 người từ khu vực biên giới Việt - Trung vào TP HCM hoặc Đồng Nai có giá 28-40 triệu đồng.

Từ đây, các đầu mối khác tiếp nhận, đưa người nhập cảnh trái phép tìm cách lưu trú trái phép hoặc sang Campuchia.

Trong một chuyến đi, khi tới quốc lộ 1A, đoạn qua quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), của Long, Tuấn bị cảnh sát giao thông trạm cửa ô Hoà Hiệp phát hiện khi dừng phương tiện kiểm tra.

Nguyễn Đông