Hai tài xế 'chèn ép nhau' trên cao tốc Trung Lương bị bắt

Long AnTài xế Lưu Công Thành và Phương Hồ Nhật Linh bị khởi tố, tạm giam sau hơn một tháng lái xe rượt đuổi chèn ép nhau trên cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An cho biết đã tạm giam 60 ngày Linh (44 tuổi, quê Trà Vinh) và Thành (31 tuổi, quê An Giang) với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 15/10, trên cao tốc TP HCM - Trung Lương hướng về miền Tây, xe container do Linh lái đã va quẹt nhẹ với xe tải do Thành điều khiển, tại địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An.

Xe tải và container do Linh và Thành điều khiển liên tục chèn ép nhau trên cao tốc. Ảnh: Camera hành trình người dân cung cấp

Hai tài xế không dừng lại giải quyết mà liên tiếp rượt đuổi, tạt đầu xe lẫn nhau từ làn số 1 sang đến làn dừng khẩn cấp khiến nhiều phương tiện trên cao tốc phải tránh đường.

Sự việc được camera hành trình của nhiều ôtô ghi lại, tài xế chia sẻ lên mạng xã hội.

Bắt hai tài xế 'làm xiếc' trên cao tốc Trung Lương Video camera hành trình ghi cảnh "làm xiếc" của hai tài xế. Video: Người dân cung cấp

Khi bị Công an TP Tân An mời làm việc, hai tài xế đã thừa nhận hành vi.

Nam An