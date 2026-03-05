'Hai số phận' - bài học cuộc đời

Nếu bạn từng có một cuốn sách khiến bạn khóc, khiến bạn giận, khiến bạn hy vọng thì bạn sẽ hiểu vì sao tôi yêu cuốn "Hai số phận" đến vậy.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục "Cuốn sách tôi yêu"

Tôi đọc cuốn tiểu thuyết ''Hai số phận'' năm lớp 9, giờ đã 44 tuổi nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Có những cuốn sách không chỉ là tác phẩm văn học, mà còn trở thành một phần ký ức, một ngọn lửa soi sáng hành trình đời người.

Thời năm lớp 9, cái tuổi mà tôi vẫn còn mải mê với những trang truyện tranh như: Bảy viên ngọc rồng, Doraemon hay Teppi thì tôi được cô bạn thân từ thuở nhỏ cho mượn một cuốn truyện tiểu thuyết mà nhìn thôi đã ngại không muốn đọc. Tuy nhiên cô bạn đó cứ thuyết phục tôi đọc đi hay lắm, thế là tôi đọc...

Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt dần qua khung cửa sổ, tôi ngồi lặng lẽ với cuốn sách dày cộp mang tên Hai số phận. Khi ấy ở cái tuổi 15, tôi chưa hiểu hết những tầng sâu của cuộc đời, thời điểm tâm hồn còn non trẻ, dễ bị lay động bởi những câu chuyện về nghị lực và khát vọng nhưng từng trang sách đã mở ra trước mắt tôi một thế giới khác - nơi có khát vọng, có đau thương, có thù hận, và có cả sự tha thứ. Đến nay, ở tuổi 44, tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết, từng cảm xúc mà cuốn sách mang lại. Nó không chỉ là một câu chuyện về hai con người, mà còn là hành trang tinh thần giúp tôi kiên định phấn đấu trong cuộc đời.

Hai số phận kể về William Kane - chàng trai sinh ra trong nhung lụa, và Abel Rosnovski - đứa trẻ mồ côi lớn lên trong nghèo khó, lưu lạc khắp nơi. Hai con người với xuất thân trái ngược, nhưng cả hai đều có chung một điều: khát vọng vươn lên và không chịu khuất phục số phận.

William Kane: đại diện cho tầng lớp thượng lưu, có học thức, có nền tảng, nhưng cũng phải đối diện với mất mát và thử thách. Anh không chỉ thừa hưởng gia sản mà còn chứng minh bản lĩnh trong việc chèo lái ngân hàng gia đình.

Abel Rosnovski: hiện thân của ý chí kiên cường, từ một đứa trẻ nghèo khổ, trải qua cảnh tù đày, lưu vong, cuối cùng trở thành ông trùm khách sạn.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là sự giàu có hay thành công của họ, mà là cuộc đối đầu dai dẳng giữa hai số phận. Họ vừa là kẻ thù, vừa là động lực của nhau. Chính sự thù hận ấy lại vô tình tạo nên một mối liên kết kỳ lạ: không có William thì Abel không thể vươn lên, và ngược lại.

Tôi đã từng giận Abel vì quá cố chấp, từng thấy William lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng rồi tôi nhận ra: họ không hoàn hảo - và chính điều đó khiến họ trở nên thật.

Hai số phận không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà là một người bạn - một ngọn đèn nhỏ trong tim tôi, soi sáng những lúc tôi hoang mang nhất.

Giờ đây, ở tuổi 44, tôi không còn là cậu bé lớp 9 ngày nào. Nhưng Hai số phận vẫn ở đó, như một phần ký ức đẹp, một hành trang tinh thần. Nó dạy tôi rằng:

- Số phận không quyết định tất cả. Xuất thân giàu hay nghèo chỉ là điểm khởi đầu, còn thành công phụ thuộc vào nghị lực và sự lựa chọn của mỗi người.

- Khát vọng là động lực sống. Dù trong hoàn cảnh nào, khi con người có khát vọng, họ sẽ tìm cách vượt qua thử thách.

- Thù hận và tha thứ. Cuốn sách không chỉ nói về thành công, mà còn đặt ra câu hỏi: liệu sự thù hận có đáng để theo đuổi suốt đời? Cuối cùng, tha thứ mới là con đường giải thoát.

Tác phẩm ''Hai số phận'' của nhà văn người Anh Jeffrey Archer. Ảnh: Độc giả cung cấp

Từ năm lớp 9 đến nay, tôi đã đi qua bao chặng đường: học hành, lập nghiệp, vấp ngã, đứng dậy. Và mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến Abel - người từng đói khát, từng bị giam cầm, nhưng vẫn đứng dậy. Tôi lại nhớ đến William - người có tất cả nhưng vẫn phải chứng minh bản lĩnh. Hai hình tượng ấy trở thành tấm gương soi chiếu, nhắc tôi rằng: không ai được phép ngủ quên trên chiến thắng, cũng không ai bị định sẵn phải thất bại. Cuốn sách gieo vào tôi niềm tin rằng: dù xuất phát điểm thế nào, nếu kiên trì, ta vẫn có thể viết lại số phận của mình.

Hai số phận không chỉ là một tiểu thuyết hấp dẫn, mà còn là một bài học về cuộc đời. Nó dạy tôi về nghị lực, khát vọng, sự kiên cường, và cả giá trị của lòng tha thứ. Đến nay, khi đã bước qua tuổi 40, tôi vẫn coi cuốn sách như một phần ký ức đẹp, một ngọn đèn soi sáng hành trình phấn đấu.

Nếu bạn cũng từng có một cuốn sách như thế - một cuốn sách khiến bạn khóc, khiến bạn giận, khiến bạn hy vọng - thì bạn sẽ hiểu vì sao tôi yêu Hai số phận đến vậy.

Và nếu bạn chưa từng đọc nó, tôi mong bạn sẽ có cơ hội cảm nhận - không chỉ bằng mắt, mà bằng cả trái tim.

Tái bút: Đến nay tôi và cô bạn mà cho tôi mượn sách từ thuở hàn vi vẫn là hai người bạn tri kỷ. Chúng tôi vẫn trao đổi cho nhau những trang sách, vần thơ hay một vài bài hát như là món quà của cuộc sống. Cảm ơn bạn tôi!

Vũ Thanh Định