Hai sinh viên Việt Nam thi vòng quốc tế giải thưởng thiết kế AYDA

Danh Minh An và Trương Thanh Quí sẽ đại diện Việt Nam tham dự chung kết cuộc thi thiết kế AYDA 2023 tổ chức bởi Nippon Paint tại Ấn Độ vào tháng 7.

Danh Minh An (bìa trái) và Trương Thanh Quí (bìa phải) nhận giải nhất quốc gia cuộc thi AYDA. Ảnh: Nippon Paint Việt Nam

Danh Minh An hiện là sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP HCM. An đạt giải nhất AYDA vòng quốc gia ở hạng mục "Thiết kế Kiến trúc" với dự án The Doors. The Doors được An miêu tả là một thế giới chứa đựng vô vàn những thế giới bên trong. Đa dạng các không gian lớn nhỏ được kết nối liên tục, phong phú về góc nhìn, hướng tiếp cận và đặc điểm thông qua những cánh cửa. Ý chí của thiết kế là muốn thúc đẩy và phát triển toàn diện cả vận động, tư duy và tưởng tượng của các em nhỏ trong không gian giáo dục.

"The Doors cũng muốn gửi gắm một thông điệp rằng, có lẽ để làm thiết kế cho cả thế giới là một việc vô cùng xa vời, nhưng ở đâu còn có sự tưởng tượng và mơ mộng thì ở đó chắc chắn còn có thể đánh thức những trị giá đẹp của không gian. Từ đó, ở đâu có các em nhỏ, ở đó có đều có thể xây dựng những ngôi trường xinh đẹp và mang tới giá trị giáo dục trong không gian cho các em", An nói.

Dự án The Doors cũng mang lại giải thưởng "Giảng viên hướng dẫn xuất sắc" cho thầy Đặng Thanh Hưng và Đàm Huỳnh Quốc Vũ.

Danh Minh An thuyết trình về dự án The Doors. Ảnh: Nippon Paint Việt Nam

Ở hạng mục này, Đặng Lê Như Ngọc (sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ) đạt giải nhì với dự án Tree of Life. Cả 5 giải ba của mảng này đều thuộc về các sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đó là Trần Mạnh Thắng với dự án Out to Inside; Nguyễn Quang Anh - dự án Green Zone; Ngô Huy Hoàng - dự án Khu để xe tích hợp; Lại Phương Thảo - dự án Dòng chảy - Không gian chăm sóc tinh thần học đường; và Nguyễn Việt Anh với dự án Saving the sea - Trung tâm du lịch tái chế rác.

Dự án The Doors đạt giải nhất AYDA vòng quốc gia ở hạng mục Thiết kế Kiến trúc. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Trương Thanh Quí, cũng là sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP HCM đã giành giải nhất vòng quốc gia hạng mục "Thiết kế Nội thất" với dự án 21C Museum Hotels, mang đến một góc nhìn độc đáo về khách sạn. Dự án được ban giám khảo đánh giá cao nhờ ý tưởng "thời đại văn tự" và cách thể hiện trong từng chi tiết thiết kế nội thất, cũng như ý tưởng tôn trọng môi trường và sự bền vững. Dự án kết nối giữa khách sạn nghỉ dưỡng và bảo tàng nghệ thuật, với cốt lõi tôn vinh giá trị văn hóa và lịch sử của chữ viết.

Trương Thanh Quí cho biết được tham gia ở cuộc thi cấp quốc gia là một trải nghiệm quý giá của mình cũng như các bạn thí sinh toàn quốc. Quí cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi sẽ được đại diện Việt Nam để tranh tài ở mảng thiết kế nội thất của AYDA. Đây chính là cơ hội cho cậu sinh viên "tiếp xúc với các ý tưởng, phong cách, các lời góp ý, chia sẻ và phương pháp thiết kế từ các chuyên gia, các bạn thí sinh quốc tế để mở ra thêm được nhiều kiến thức và tầm nhìn của bản thân mình" như lời Quí nói.

Trương Thanh Quí thuyết trình về 21C Museum Hotels. Ảnh: Nippon Paint Việt Nam

Dự án 21C Museum Hotels cũng mang lại giải thưởng "Giảng viên hướng dẫn xuất sắc" cho thầy Nguyễn Hữu Vinh.

Ở hạng mục "Thiết kế Nội thất", giải nhì thuộc về thí sinh Lê Huy Vũ (trường Đại học Kiến trúc TP HCM) với dự án Hội An Resort & Spa và giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm (trường Đại học Văn Lang) với dự án Anxiom Coffee.

Bên cạnh đó, ban giám khảo đã trao giải thưởng "Ý tưởng Màu sắc" cho hai thí sinh là Lê Huy Vũ (trường Đại học Kiến trúc TP HCM) với dự án Hội An Resort & Spa và Phạm Quang Hiệp (trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) với dự án Miniature Park.

Với chủ đề Hội tụ: Thiết kế mang tính chủ đích (Converge: Championing Purposeful Designs), cuộc thi AYDA 2023 đặt sự tập trung vào hành trình của nhà thiết kế trong việc tìm kiếm căn nguyên cốt lõi trong thiết kế.

Ở vòng thi quốc gia, hàng trăm bài dự thi được gửi về đã cho thấy sự quan tâm của các sinh viên cũng như các khoa kiến trúc và nội thất của các trường đại học trên toàn quốc. Ban tổ chức đã chọn ra những dự án tốt và phù hợp nhất với tiêu chí của giải thưởng cũng như tinh thần của cuộc thi năm nay để trao giải. Lễ trao giải vừa diễn ra tại TP HCM.

Sau đó, từ ngày 3-5/7, Danh Minh An và Trương Thanh Quí sẽ đại diện Việt Nam tranh tài cùng các thí sinh quốc tế tại Chennai, Ấn Độ. Hai chàng sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP HCM đang đứng trước cơ hội đạt danh hiệu "Nhà thiết kế trẻ của năm" cùng học bổng toàn phần Chương trình Design Discovery trong ba tuần tại Đại học Harvard - Graduate School of Design, Mỹ, trị giá hơn 10.000 USD (bao gồm vé máy bay, ăn uống và chỗ ở).

Thái Bình