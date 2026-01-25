Hai sinh viên, công nhân nợ nần rủ nhau đi cướp tiệm vàng

Hai nghi can đến tiệm vàng Hồng Ngát ở phường Duy Tiên, cầm búa và dao bầu xông cướp lượng lớn trang sức và bị bắt sau 40 giờ gây án.

Chiều 25/1, Công an tỉnh Ninh Bình bắt Triệu Văn Nam, 22 tuổi, quê xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên, hiện là công nhân ở Bắc Ninh và Đào Nguyên Bách, 20 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên, là sinh viên đại học để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nam và Bách bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát cho hay khoảng 22h ngày 23/1, hai nghi can đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi xe máy không biển kiểm soát cầm theo dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào tiệm vàng Hồng Ngát ở tổ 4, phường Duy Tiên. Tại đây, bộ đôi đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính rồi vơ vét nhiều trang sức vàng.

Toàn bộ vụ cướp diễn ra trong khoảng 30 giây.

Sau khoảng 40h gây án, hai nghi can bị bắt. Tại nơi lẩn trốn của những người này, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm: 23 lắc tay vàng, 23 dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn, cùng xe máy không biển kiểm soát, dao, búa và nhiều vật chứng khác.

Khi khám phòng trọ của Bách, cảnh sát còn phát hiện một khẩu súng bắn đạn nhựa, nam sinh khai chuẩn bị cho các vụ cướp khác.

Tang vật vụ án. Ảnh công an cung cấp

Bộ đôi khai quen nhau qua mạng xã hội Facebook, đều nợ nần nên hẹn nhau thực hiện vụ cướp. Chiều 23/1, hai nghi can đi xe máy đến phường Duy Tiên tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc để gây án. Sau khi cướp tài sản, cả hai chia nhau số vàng rồi mang về cất giấu tại phòng trọ tại Hưng Yên và Bắc Ninh, chưa kịp tẩu tán thì bị bắt.

Cướp Giây phút hai nghi can gây án đêm 23/1. Video: Camera an ninh

Lê Hoàng