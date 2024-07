Hai sĩ quan quân đội nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại châu Phi

Thượng tá Nguyễn Thị Liên và trung tá Nguyễn Đức Doanh nhận quyết định của Chủ tịch nước đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Abyei, ngày 26/7.

Thượng tá Nguyễn Thị Liên được cử đi làm Sĩ quan Điều phối quân - dân sự; trung tá Nguyễn Đức Doanh đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu tác chiến tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).

Hai sĩ quan đã hoàn thành khóa huấn luyện trong Chương trình đánh giá năng lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; hoàn thành bài thi trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng và Diễn tập song phương với Ấn Độ về gìn giữ hòa bình.

Đây là nhiệm kỳ thứ 3 thượng tá Nguyễn Thị Liên tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Gần đây, chị công tác tại phái bộ UNISFA với vị trí sĩ quan phụ trách công tác quân - dân của Đội Công binh số 1 Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Abyei. Ảnh: Trọng Đức

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị lực lượng thay thế, chủ động tạo nguồn những vị trí yêu cầu chuyên môn sâu, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng.

Thượng tá Nguyễn Thị Liên cho biết đã sẵn sàng lên đường với quyết tâm cao nhất, đồng thời cam kết chủ động hợp tác với đồng nghiệp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Hai nước ký thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề nhưng đến nay chưa có nhiều tiến triển thực chất. Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) được thành lập để duy trì, đảm bảo an ninh an toàn và ngăn chặn xung đột, tranh chấp giữa hai quốc gia này.

Tháng 5/2022, Việt Nam lần đầu tiên cử Đội Công binh tham gia gìn giữ hòa bình tại UNISFA. Đội số 2 đến Abyei tiếp quản nhiệm vụ của Đội số 1 từ tháng 8/2023.

Đến giữa năm 2024, Việt Nam đã cử hơn 800 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại 3 phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Sơn Hà