Hai sản phụ sinh ba cùng ngày

Nghệ AnHai sản phụ ngoài 30 tuổi, mang tam thai tự nhiên, đều được phẫu thuật lấy thai ở ở tuần thai 36, là trường hợp hiếm gặp.

Ngày 10/8, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết hai sản phụ Phan Thị Thắm (ở Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Bảo Yến (ở Nghệ An), cùng đến viện khám ở tuần thai 32. Kết quả siêu âm dọa sinh non, bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị dưỡng thai, giữ các bé trong bụng mẹ thêm thời gian.

Khi đạt mốc thai 36 tuần, ê kíp quyết định phẫu thuật lấy thai cho hai sản phụ cùng ngày. 6 bé gái lần lượt chào đời, cân nặng ba bé sản phụ Bảo Yến là 2,1 kg, 2,2 kg, 2,2 kg; bé của sản phụ Thắm 1,5 kg, 1,7 kg, 2 kg.

Bác sĩ nhận định đây là mốc tuổi thai giữ kỷ lục về điều trị dưỡng tam thai lâu nhất tại bệnh viện. Ngay sau sinh, các bé được chuyển về khoa Hồi sức sơ sinh nằm giường sưởi ấm để ổn định thân nhiệt, chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi chặt chẽ. Các bé sẽ được tầm soát các bệnh lý bẩm sinh để có phương án xử lý kịp thời.

Các bé được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tỷ lệ mang tam thai tự nhiên rất hiếm gặp, khoảng 1/8.000 ca. Các trường hợp đa thai thường gặp nhiều nguy cơ tiềm ẩn như dọa sinh non, các bất thường nhau thai, thai chậm tăng trưởng và đặc biệt là tiền sản giật, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang đa thai nên chú ý chế độ dinh dưỡng do nhu cầu của thai nhi tăng gấp ba so với mang một thai. Mẹ cũng cần bổ sung nhiều dưỡng chất hơn để giảm nguy cơ suy dinh dưỡng cho bé kể cả sau chào đời. Chị em nên nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc quá sức nhằm hạn chế các nguy cơ biến chứng thai kỳ.

Đồng thời, thai phụ cần khám định kỳ, được bác sĩ theo dõi sát để đánh giá sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ, nhằm phát hiện, xử trí kịp thời khi có dấu hiệu bất thường.

Thúy Quỳnh