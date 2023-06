Hai sản phẩm đầu tư UOB Việt Nam hợp tác cùng UOBAMVN

Khách của ngân hàng UOB Việt Nam có thể đầu tư trực tiếp vào quỹ UVEEF hoặc chọn dịch vụ quản lý danh mục đầu tư ủy thác của UOBAM Việt Nam.

Với hai sản phẩm đầu tư do Công ty CP quản lý quỹ UOBAM Việt Nam và ngân hàng UOB Việt Nam hợp tác cung cấp, nhà đầu tư có thể đưa ra lựa chọn phù hợp để sớm đạt mục tiêu đầu tư dài hạn hiệu quả, bền vững.

Sản phẩm đầu tiên đơn vị cung cấp là quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF). Đây là một trong những đơn vị tiên phong tại thị trường Việt Nam áp dụng chuẩn mực đánh giá ESG vào quy trình phân tích đầu tư và lựa chọn cổ phiếu.

ESG đang là xu hướng và nhận sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Tại Việt Nam, dù khái niệm này còn khá mới song tỷ lệ doanh nghiệp nhận thức về yếu tố bền vững ngày càng tăng. Những công ty chú trọng các yếu tố bền vững trong hoạt động thường có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả, giảm thiểu biến động lợi nhuận, từ đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong giai đoạn kinh tế bất ổn định hiện tại, so với đầu tư truyền thống, chiến lược đầu tư ESG sẽ giúp tối ưu danh mục và giảm rủi ro cho khách hàng. Đây cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư. Họ có thể nhờ đó gia tăng giá trị tài sản bền vững dài hạn, đồng thời tạo nên những tác động tích cực đến môi trường, xã hội cho các thế hệ tương lai

Sản phẩm thứ hai ngân hàng UOB Việt Nam và UOBAM Việt Nam hợp tác cung cấp là dịch vụ quản lý danh mục đầu tư ủy thác (SAM), dành cho khách hàng cao cấp. Danh mục đầu tư chứng khoán sẽ được thiết kế riêng theo mục tiêu và "khẩu vị" rủi ro cá nhân của khách hàng. Đội ngũ chuyên gia của UOBAM Việt Nam sẽ trực tiếp tư vấn chiến lược, giúp khách đạt mục tiêu tăng trưởng tài sản bền vững dài hạn.

Khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, ngân hàng UOB Việt Nam sẽ giúp kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm tại UOBAM Việt Nam để hỗ trợ hoàn tất quy trình mở tài khoản và tham gia đầu tư. Với sự đồng hành của họ, các nhà đầu tư không chuyên có thể đón sóng thị trường an toàn, hiệu quả, giảm rủi ro.

Thủ tục đầu tư tại UOBAM Việt Nam đơn giản với vốn khởi đầu nhỏ, đa dạng, giúp khách hàng chủ động tiết kiệm thời gian quản lý. Nhờ đó, đơn vị nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trên thị trường quản lý quỹ, giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận với kế hoạch đầu tư cá nhân.

UOBAM Việt Nam là công ty con của UOB Asset Management (UOBAM) - tập đoàn quản lý quỹ hàng đầu Châu Á có trụ sở chính tại Singapore. UOBAM có hơn 35 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, quản lý tài sản và quản lý quỹ đầu tư, với hơn 320 giải thưởng quốc tế.

Mới đây, tập đoàn nhận thêm 7 giải thưởng từ "Best of the Best Awards 2023" do Tạp chí Asia Asset Management trao tặng. Tháng 11/2022, đơn vị đã ký kết hợp tác cùng Ngân hàng UOB Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận sản phẩm đầu tư cho các khách hàng tại Việt Nam.

