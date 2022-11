Hai rapper bị kiện vì làm giả bìa Vogue

Nhà xuất bản của Vogue đòi rapper Drake và 21 Savage bồi thường ít nhất bốn triệu USD vì dùng bìa tạp chí giả.

Để quảng cáo cho album mới Her Loss, hai rapper Drake, 21 Savage đã tự chế ảnh Vogue mà không xin phép, với ý tưởng họ được lên trang bìa của tạp chí này. Trên Twitter, Drake đăng ảnh bìa giả và viết: "Tôi và anh trai tôi trên sạp báo ngày mai! Cảm ơn tạp chí Vogue và Anna Wintour vì tình yêu và sự ủng hộ vào thời khắc lịch sử này".

Các tấm poster và ảnh bìa giả được dán khắp nơi ở New York, phát trên đường phố Miami, Atlanta và Los Angeles, đồng thời chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Drake và 21 Savage trên bìa Vogue giả do cả hai tạo nên. Ảnh: Instagram Champagnepapi

Theo Pagesix, Condé Nast - nhà xuất bản tạp chí Vogue - đã yêu cầu hai nghệ sĩ xóa các bài đăng trên Instagram và Twitter, ngừng phân phối tạp chí giả và đính chính công khai rằng đây không phải là trang bìa thật của Vogue.

Condé Nast cũng đòi cả hai bồi thường thiệt hại 4 triệu USD hoặc gấp ba lần lợi nhuận từ việc phát hành album. Một nguồn tin nói với Pagesix Drake không hề lo lắng về vụ kiện.

Rapper Drake (trái) và 21 Savage. Ảnh: Variety

Drake sinh năm 1986, là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất ghi âm và diễn viên người Canada gốc Ả Rập. Anh được biết tới với vai diễn Jimmy Brooks trong bộ phim truyền hình Degrassi: The Next Generation. Drake trở nên nổi tiếng với vai trò rapper khi ký hợp đồng cùng hãng đĩa Young Money Entertainment của Lil Wayne vào tháng 6/2009. EP đầu tiên của anh, So Far Gone, gồm đĩa đơn Best I Ever Had, vào top 10 Billboard Hot 100 của Mỹ. Năm 2021, Drake là một trong 10 nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất làng hip-hop, chỉ xếp sau các ngôi sao nhạc pop như BTS, Taylor Swift và Adele.

21 Savage (tên thật: Shéyaa Bin Abraham-Joseph) là nam ca sĩ, rapper, nghệ sĩ sáng tác và thu âm nhạc người Anh. Anh hoạt động nghệ thuật ở Atlanta, Georgia. 21 Savage được biết đến lần đầu ở Atlanta qua album The Slaughter Tape 2015, sau đó nổi tiếng với EP Savage Mode.

Họa Mi (theo Pagesix)