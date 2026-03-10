Hải quân Việt Nam - Trung Quốc huấn luyện chung trên biển Vịnh Bắc Bộ

Hải quân hai nước sẽ tuần tra liên hợp, luyện tập chống cướp biển và chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Sáng 10/3, Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 ngày 18-19/3.

Giao lưu diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất; tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và giữ gìn an ninh trên biển. Đây là hoạt động huấn luyện chung thường niên, năm nay được đưa vào khuôn khổ giao lưu hữu nghị.

Quân chủng Hải quân cho biết sẽ cử biên đội gồm hai tàu 015 Trần Hưng Đạo và 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia tuần tra và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Hai tàu này nằm trong biên đội tàu hộ vệ tên lửa gồm 4 chiếc: 011 Đinh Tiên Hoàng, 012 Lý Thái Tổ, 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Các tàu được đưa vào biên chế hoạt động của Hải quân Việt Nam năm 2011 và 2018, do Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân quản lý, khai thác.

Theo kế hoạch, Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc sẽ tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ theo khu vực hai bên đã phối hợp xác định; đồng thời tổ chức huấn luyện các khoa mục như vận động đội hình, hộ tống hàng hải, xử lý tín hiệu ánh đèn trên biển, luyện tập chống cướp biển, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn và đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Hải quân Việt Nam diễu binh trên biển kỷ niệm A80. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Đại tá Trần Văn Lợi, Trưởng phòng Châu Á, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, cho biết giao lưu lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Tại Việt Nam, các hoạt động chính gồm trồng cây hữu nghị; khởi công Trạm y tế hữu nghị tại xã Hải Sơn; thăm Trường Trung học phổ thông Trần Phú; thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ và hội đàm giữa hai bên.

Tại Trung Quốc ngày 19/3, hai bên sẽ thăm một đại đội biên phòng, trồng cây hữu nghị tại đơn vị này; tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; thăm doanh nghiệp địa phương; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Trước đó, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 (16/4/2025), Quân chủng Hải quân đã cử biên đội tàu 015 và 016 cùng đoàn công tác sang Trung Quốc tham gia các hoạt động giao lưu và tiến hành tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc.

