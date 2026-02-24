Hải quân Thái Lan bắt tàu cá Campuchia

Hải quân Thái Lan tuyên bố bắt một tàu cá của Campuchia trong hải phận nước này, trong khi Phnom Penh cho rằng tàu tuần tra của Bangkok đã xâm phạm lãnh hải.

Bộ Ngoại giao Campuchia hôm 23/2 cáo buộc hải quân Thái Lan trước đó một ngày bắt tàu cá cùng ba ngư dân tại vùng biển của Campuchia, cách đảo Koh Yor thuộc tỉnh Koh Kong khoảng 7,2 hải lý.

Hải quân Thái Lan sau đó xác nhận tàu tuần tra T.996 đã thực hiện vụ bắt và công bố hải trình hoạt động của phương tiện, nhằm chứng minh tàu cá Campuchia bị bắt trong hải phận Thái Lan, cách biên giới trên biển giữa hai nước khoảng 2 hải lý.

Theo hải trình được công bố, tàu T.996 rời cảng Khlong Yai thuộc tỉnh Trat lúc 7h ngày 22/2 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, sau đó phát hiện một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn "đang đánh bắt trái phép trong vùng biển Thái Lan" lúc 9h30. Hải quân Thái Lan đã tiến hành nhận diện, kiểm tra và bắt giữ tàu.

Đây là tàu gỗ, sơn xanh kẻ sọc trắng, không ghi tên, cũng không có số hiệu. Tàu rộng khoảng 3 m, dài 11 m, lắp động cơ Hyundai 4 xi lanh không có số seri.

Hải quân Thái Lan khám xét tàu cá Campuchia ngày 22/2. Ảnh: Khmer Times

Qua kiểm tra, hải quân Thái Lan cũng phát hiện ba thuyền viên người Campuchia không xuất trình được giấy tờ tàu và giấy tờ tùy thân. Ba người này khai được một chủ tàu người Campuchia thuê, ra khơi đánh bắt theo nhóm gồm nhiều tàu khác nhau và "không biết đã đi vào vùng biển Thái Lan".

Tàu T.996 sau đó áp giải tàu cá cùng ba thuyền viên về Khlong Yai lúc 14h. Thái Lan cho biết sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Campuchia chưa bình luận về hải trình do hải quân Thái Lan công bố. Trong tuyên bố ngày 22/2, Phnom Penh phản đối vụ bắt là bất hợp pháp, kêu gọi Thái Lan thả ba ngư dân và trả lại tàu cá.

Tàu cá trên nhiều khả năng bị bắt tại khu vực tranh chấp rộng khoảng 26.000 km2 được gọi là Vùng Chồng lấn (OCA) giữa Thái Lan và Campuchia trên Vịnh Thái Lan. Hai nước từng ký bản ghi nhớ năm 2001 để hướng tới phân định ranh giới hàng hải và hợp tác khai thác tài nguyên tại OCA, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Vùng Chồng lấn (màu đỏ) giữa Thái Lan và Campuchia trên Vịnh Thái Lan. Ảnh: Thairath

Căng thẳng Campuchia - Thái Lan leo thang và bùng phát thành xung đột biên giới năm ngoái, khiến hàng chục người thiệt mạng, gần một triệu người ở hai nước phải sơ tán. Hải quân Thái Lan khi đó cũng đã lần đầu tiên tiến hành các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Campuchia.

Sau nhiều cuộc giao tranh dữ dội, hai nước cuối tháng 12/2025 ký thỏa thuận ngừng bắn, song Campuchia cáo buộc lực lượng Thái Lan vẫn chiếm đóng nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ, trong khi Bangkok cho biết họ duy trì vị trí quân sự nhằm phục vụ các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Đức Trung (Theo Nation, Khmer Times)