Hải quan rao bán hàng nghìn chiếc iPhone giá trung bình 800.000 đồng

Hải quan rao bán lô hàng hơn 2.500 điện thoại iPhone đã qua sử dụng, với giá trung bình 800.000 đồng mỗi chiếc.

Đây là lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, được Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan thông báo bán theo hình thức niêm yết giá. Lô hàng gồm 2.540 chiếc điện thoại di động Iphone đã qua sử dụng, với giá hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi chiếc có giá khoảng 800.000 đồng.

Song song, cơ quan này cũng chào bán lô tang vật gồm 2.360 điện thoại iPhone, Oppo và Honor cũ bị tịch thu. Tổng giá trị được niêm yết hơn 1,36 tỷ đồng, tương đương trung bình gần 600.000 đồng mỗi chiếc.

Cơ quan chức năng cho biết chỉ bán nguyên lô, không bán lẻ từng máy và bên mua phải thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Người có nhu cầu mua được xem trước tài sản và cần nộp hồ sơ đăng ký tại Chi cục Điều tra chống buôn lậu. Mỗi tổ chức hoặc cá nhân đăng ký chỉ được phát tối đa 2 phiếu đăng ký mua tài sản. Do bán theo hình thức niêm yết giá, trường hợp có nhiều người cùng đăng ký, cơ quan hải quan sẽ tổ chức bốc thăm vào ngày 15/1 để lựa chọn người được quyền mua.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu lưu ý người được quyền mua tài sản phải tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp hàng hóa. Đồng thời, người mua cũng có trách nhiệm tự thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật trước khi đưa số hàng hóa này lưu thông trở lại trên thị trường.

Dỹ Tùng