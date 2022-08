Hai quán quân của The Debate Challenge 2022

Hai đội thi bảng tiếng Anh gồm ImpovELITE (Hà Nội) và Freedom Flowers (TP HCM). Với chủ đề "We will ban the use of plastic bag for packaging (food, drink or goods) in all shops or markets by 2030" (tạm dịch: Chúng tôi sẽ cấm sử dụng túi nhựa để đóng gói (thực phẩm, đồ uống hoặc hàng hóa) ở tất cả cửa hàng hoặc chợ vào năm 2030), ImpovELITE đại diện bên ủng hộ (bên trái), Freedom Flowers bên phản đối.