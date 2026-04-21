Hải quân Iran 'giúp tàu dầu vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ'

Iran tuyên bố một tàu dầu của Tehran đã vào được lãnh hải đất nước bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ, nhờ sự hỗ trợ của hải quân Iran.

Quân đội Iran hôm nay cho biết bất chấp "hàng loạt cảnh báo và đe dọa" từ hải quân Mỹ, tàu dầu Sili City của Tehran đã đi vào lãnh hải đất nước sau khi di chuyển qua biển Arab vào tối 20/4, với sự hỗ trợ của hải quân Iran.

Phương tiện trên đã neo đậu tại một trong các cảng ở miền nam Iran "được vài giờ", theo quân đội nước này.

Hãng giám sát hàng hải Lloyd's List cho biết kể từ khi lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt có hiệu lực vào hôm 13/4, ít nhất 26 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Iran đã tiếp tục ra vào cảng biển ở nước này và xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ quốc gia Tây Á. Theo Lloyd's List, 11 tàu dầu mang theo hàng hóa của Iran đã rời khỏi vịnh Oman hoặc vịnh Ba Tư kể từ thời điểm trên.

Tàu IRIS Bushehr của hải quân Iran ở ngoài khơi Colombo, Sri Lanka hôm 5/3. Ảnh: AFP

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, chưa bình luận về tuyên bố của Iran. Cơ quan này hôm 20/4 cho biết lực lượng Mỹ đã khiến 27 tàu hàng phải quay đầu hoặc trở về cảng ở Iran kể từ khi lệnh phong tỏa hàng hải với quốc gia Tây Á có hiệu lực.

Trước đó một ngày, CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã bắt tàu hàng Touska mang cờ Iran ở vịnh Oman, với lý do phương tiện này tìm cách vượt qua vòng phong tỏa hàng hải. Iran lên án hành động trên là "bất hợp pháp".

Xung đột tại Trung Đông bùng phát hôm 28/2 sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tập kích Iran. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel và các quốc gia có lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực.

Các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần vào hôm 8/4 dưới sự trung gian của Pakistan. Mỹ đã tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad vào ngày 11-12/4, song không đạt được thỏa thuận.

Nỗ lực nhằm tổ chức vòng đàm phán thứ hai đang được tiến hành, song chưa rõ có thành công hay không. Các nguồn tin của đài CNN cho biết cuộc đối thoại này được lên kế hoạch diễn ra ở Pakistan vào ngày 22/4, thêm rằng Phó tổng thống JD Vance và các quan chức cấp cao của Mỹ dự kiến lên đường trong hôm nay.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim ngày 21/4 nói rằng "cho tới nay chưa có phái đoàn Iran nào tới Pakistan". Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết giới chức nước này "không chấp nhận đàm phán trước những lời đe dọa và hành động vi phạm các cam kết".

Vị trí cảng biển ở Iran và các nước vùng Vịnh. Đồ họa: WSJ

Lệnh ngừng bắn sẽ hết hiệu lực vào tối 22/4 theo giờ miền đông Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "rất khó có khả năng" ông sẽ gia hạn thỏa thuận này.

Trong video do hãng thông tấn Fars công bố hôm nay, Gholamhossein Mohseni Ejei, người đứng đầu ngành tư pháp Iran, cho biết Tehran cần phải "duy trì 100% sẵn sàng" trong trường hợp Mỹ phát động tấn công trở lại.

Ông nhận định "khả năng cao" sẽ xảy ra những cuộc tập kích mới, thêm rằng Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra trong cuộc chiến dù đã hạ sát nhiều quan chức cấp cao Iran.

Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng đáp trả "ngay lập tức và dứt khoát" nếu kẻ thù nối lại các cuộc tấn công.

Phạm Giang (Theo IRNA, Anadolu, CNN, Guardian)