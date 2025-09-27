Hải quân huấn luyện bắn đạn thật trên biển

An GiangCác biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 127, 175 kiểm tra bài bắn chiến đấu, sử dụng súng pháo tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày và đêm.

Vùng 5 Hải quân ngày 27/9 cho biết một ngày trước các biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 127, Lữ đoàn 175 đã kiểm tra bắn đạn thật, bắn chiến đấu cho một biên đội, sử dụng các loại súng, pháo trong biên chế tiêu diệt mục tiêu. Thượng tá Mai Đăng Danh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân chỉ đạo, theo dõi cán bộ, chiến thực hiện nhiệm vụ.

Hỏa lực Tàu 263 thuộc biên chế Lữ đoàn 175 tiêu diệt mục tiêu máy bay giả định trên không. Ảnh: Vùng 5 Hải quân

Trong năm 2025, đây là lần thứ hai Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật định kỳ, sau lần đầu tiên vào tháng 6. Đợt bắn nhằm nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của đơn vị, động tác của bộ đội; trình độ điều khiển tàu và sử dụng súng, pháo đánh máy bay địch trong mọi điều kiện thời gian. Từ kết quả huấn luyện, đơn vị rút kinh nghiệm để bổ sung vào phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện.

Các bài bắn hoàn thành tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sáng nay, biên đội tàu lần lượt cập cảng, kết thúc đợt bắn kiểm tra.

Các tàu chiến đấu của Lữ đoàn 175, Lữ đoàn 127 cơ động vào tuyến bắn. Ảnh: Vùng 5 Hải quân

Vùng 5 Hải quân quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam - nơi có diện tích hơn 150.000 km2 thuộc hai tỉnh Kiên Giang (cũ) và Cà Mau (cũ). Vùng biển có hơn 150 đảo, 46 trong số này có người sinh sống thuộc các quần đảo An Thới, Hải Tặc, Bà Lụa, Nam Du, Thổ Chu. Bờ biển dài khoảng 450 km, tính từ cửa sông Gành Hào (Bạc Liêu cũ) tới Hà Tiên (Kiên Giang cũ).

Trần Kiên - Hồng Chiêu