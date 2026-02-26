Hải quân, cảnh sát biển TP HCM bầu cử sớm nhất nước

Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, nhân viên dầu khí... tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, bầu cử sớm nhất nước để lên đường làm nhiệm vụ trên biển.

Ngày 26/2, tại xã Long Sơn, 120 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐND TP HCM và nhiệm kỳ 2026-2031 (trước 17 ngày so với ngày bầu cử quốc gia).

Sau khi bỏ phiếu, cán bộ, chiến sĩ tổ chức tàu hành quân ra khu vực thềm lục địa phía nam để thực hiện công tác bầu cử cho 330 cử tri đang làm nhiệm vụ tại 15 nhà giàn DK1, các tàu trực trên biển và tàu cá quanh khu vực. Hai tàu dự kiến trở về trước ngày bầu cử quốc gia để kịp công tác kiểm phiếu.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bỏ phiếu. Ảnh: Trường Hà

Cùng thời điểm, tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân, phường Phước Thắng, TP HCM, 214 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 Hải quân đi bầu cử. Hai đơn vị này có 237 cử tri đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bỏ phiếu trên biển.

Tại điểm bỏ phiếu ở trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2, 178 cử tri là các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 2 tham gia bỏ phiếu. Hai đơn vị này có 309 cử tri sẽ bầu cử trên biển ở nơi họ làm nhiệm vụ khu vực giáp ranh với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Campuchia.

Điểm bầu cử tại sân bay Vũng Tàu, thuộc Tổng công ty bay dịch vụ miền Nam đông cử tri bỏ phiếu nhất, với 2.800 người. Họ là cán bộ, công nhân đang làm việc các công trình, tàu, giàn khoan dầu khí trên biển... của Vietsovpetro.

Thùng phiếu được đưa lên tàu Kiểm ngư xuất phát làm nhiệm vụ bầu cử trên biển. Ảnh: Trường Hà

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, để bầu 500 đại biểu.

Theo cơ cấu sơ bộ, trong 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có 392 nữ, chiếm 45,37%; 188 người là dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài Đảng, chiếm 7,52%.

TP HCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với 64 ứng viên để bầu 38 đại biểu. Đối với HĐND thành phố, toàn địa bàn được chia thành 42 đơn vị bầu cử; 208 ứng viên để bầu 125 đại biểu HĐND TP HCM khóa 11.

Trường Hà