Hai phương pháp học từ vựng IELTS từ ILP

ILP khuyến khích học viên học từ vựng IELTS theo trường ngữ nghĩa và tránh các nội dung đơn lẻ để nhớ lâu và vận dụng tốt hơn.

Đại diện Học viện đào tạo IELTS chuyên sâu - ILP phân tích, mỗi người phù hợp với cách tiếp cận và phương pháp học từ vựng riêng, tùy thuộc vào năng lực, quỹ thời gian, thói quen và mục tiêu học tập. Tại ILP, các giáo viên khuyến khích học sinh kết hợp của hai yếu tố: số lượng từ và khả năng ứng dụng phù hợp (properly) trong từng hoàn cảnh, tình huống thực tế.

Từ vựng (Vocabulary) đóng vai trò quan trọng trong việc học và luyện thi IELTS. Bài thi này kiểm tra kỹ năng sử dụng tiếng Anh, do đó, việc học từ vựng không đơn thuần là học từ và các cụm từ. Người học phải tập trung học cách sử dụng vốn từ này hiệu quả trong các phần thi bốn kỹ năng.

Học viên ILP học cùng giáo viên người bản xứ. Ảnh: ILP

Khi học và luyện thi IELTS, một số học viên dành nhiều thời gian học từ vựng từ một danh sách có sẵn và cố gắng thể hiện vốn từ này trong các phần thi, đặc biệt là IELTS Speaking và Writing.

"Điều này thật sự không cần thiết. Hơn nữa, người học sẽ gặp khó khăn khi ứng dụng danh sách từ vựng đó trong quá trình học tập và làm việc thực tế", vị đại diện khẳng định.

Vì vậy, điều đầu tiên giáo viên ILP dạy học viên khi học phần này là "nói không với danh sách từ vựng đơn lẻ". Theo đó, thầy cô hướng các bạn học theo cụm từ và đặt từ vựng trong ngữ cảnh giàu thông tin, thay vì tìm học các danh sách từ vựng (lists of words) đơn thuần.

Các cụm từ, ngữ cảnh xuất hiện sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn so với những từ đơn lẻ, rời rạc. Khi đó, các bạn cũng cảm thấy hứng thú với việc học hơn.

Ví dụ, thay vì chỉ học từ "extinction" (tuyệt chủng), các bạn sẽ học cụm từ "the extinction of many species of animals and plants" (sự tuyệt chủng của nhiều loài động và thực vật) để hiểu rằng, cụm từ này xuất hiện rất thường xuyên khi đề cập đến chủ đề Environment (môi trường).

Khi đó, người học nắm rõ được cách dùng, biết cách kết hợp chính xác với các từ khác. Phương pháp này cũng có thể hạn chế những lỗi sai về ngữ pháp, trật tự từ khi ứng dụng vào bài thi và thực tế.

Giáo viên ILP hướng dẫn học viên học từ theo cụm, gắn với ngữ cảnh. Ảnh: ILP

Thứ hai, người học nên tiếp thu từ vựng IELTS theo trường ngữ nghĩa (Semantic Field). Bên cạnh việc đặt từ vựng trong hoàn cảnh nhất định, giáo viên ILP định hướng các bạn học những từ cốt lõi có cùng trường ngữ nghĩa.

Khi bắt gặp một từ bất kỳ, thầy cô sẽ hệ thống cho học viên những từ vựng liên quan, có cùng trường ngữ nghĩa, đồng thời, hướng dẫn cách sử dụng những từ vựng đó trong bài thi IELTS và tình huống thực tế.

Ví dụ, bốn động từ "encourage", "inspire", "motivate" và "stimulate" đều nằm trong một trường ngữ nghĩa "kích thích, khuyến khích hoặc truyền cảm hứng".

"Với hai phương pháp học từ vựng trên, khả năng ghi nhớ từ vựng của học viên cải thiện đáng kể. Các bạn làm chủ cách dùng từ vựng đã học, đồng thời, xây vốn từ vựng rất đa dạng để 'paraphrasing' trong bài thi IELTS", thầy La Thành Triết - Giám đốc Học thuật tại ILP chia sẻ.

Nhật Lệ