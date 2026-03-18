Hai phương án tăng lương hưu từ 1/7

Cùng với tăng lương cơ sở, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp mức 4,5% và tăng 8% từ ngày 1/7.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, cùng thời điểm lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Cơ quan này đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7.

Phương án một, điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng mỗi tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với các nhóm: cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hàng tháng; lực lượng vũ trang mà dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ về địa phương mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp.

Người cao tuổi Hà Nội nhận lương hưu tại điểm chi trả. Ảnh: Phong Linh

Mức tăng 8% áp dụng với ba nhóm là người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước 1/1/1995; người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 được đề xuất điều chỉnh đạt 3,8 triệu đồng một tháng. Người hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng thì được tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng; người hưởng từ 3,5 đến dưới 3,8 triệu đồng được điều chỉnh đủ 3,8 triệu đồng.

Phương án hai là điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với tất cả nhóm hiện hưởng. Người hưởng trước năm 1995 cũng được điều chỉnh đạt 3,8 triệu đồng mỗi tháng.

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình đạt 61 tuổi 6 tháng với nam, 57 tuổi với nữ, tương ứng điều kiện hưởng lương hưu cũng nâng theo độ tuổi này. Từ 1/7/2025, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hạ từ 20 xuống còn 15 năm thì đủ điều kiện hưởng hưu trí.

Cả nước có 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng. Từ năm 1995 đến hết 2024, Quốc hội, Chính phủ đã 24 lần điều chỉnh lương hưu. Tiền hưu trí bình quân của người hưởng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội là 7 triệu đồng mỗi tháng bao gồm cả lực lượng vũ trang. Lương hưu thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng trên nền tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội và số năm tham gia nên có người hưởng hàng trăm triệu đồng, cũng có người nhận mức thấp, nhất là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995.

Hồng Chiêu