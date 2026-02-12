Hai phụ nữ tìm chủ nhân túi vàng đánh rơi trên quốc lộ

Hà TĩnhNhặt được túi xách đựng 3 nhẫn vàng trị giá hơn 30 triệu đồng trên quốc lộ 1, hai phụ nữ ở xã Cẩm Lạc trình báo công an nhờ tìm chủ nhân, chiều 12/2.

Khoảng 12h, trên đường đi làm về bằng xe máy, bà Nguyễn Thị Thái, 57 tuổi và bà Võ Thị Sửu, 49 tuổi, cùng trú xã Cẩm Lạc, phát hiện một túi đồ rơi trên cầu Rác, thuộc thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung (trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên).

Kiểm tra bên trong, họ thấy 3 nhẫn vàng và một dây chuyền bạc. Hai phụ nữ sau đó đến trụ sở Công an xã Cẩm Trung trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi.

Nhẫn vàng đựng trong túi xách của bà Lý. Ảnh: Hùng Lê

Công an xã Cẩm Trung đăng thông tin lên mạng xã hội. Ba tiếng sau, bà Võ Thị Lý (55 tuổi, trú thôn Quyết Thắng), liên hệ nhận là chủ nhân. Người phụ nữ cho biết trong lúc chạy xe máy trên quốc lộ về nhà đã sơ ý làm rơi túi mà không hay biết.

Sau khi đối chiếu thông tin trùng khớp, chiều cùng ngày, công an xã mời bà Thái và bà Sửu đến chứng kiến việc trao trả tài sản cho chủ nhân. Theo cảnh sát, số vàng trên tổng trọng lượng 2 chỉ, tương đương 3,75 gam, trị giá hơn 30 triệu đồng.

Hai người phụ nữ chia sẻ, cận Tết ai cũng tích góp tiền bạc để mua sắm, khi mất tài sản lớn chắc sẽ rất lo lắng. Vì vậy, họ muốn tìm cách trả lại sớm nhất có thể.

Bà Lý (thứ hai từ phải sang), nhận lại tài sản, chiều 12/2. Ảnh: Hùng Lê

Lãnh đạo Công an xã Cẩm Trung đánh giá đây là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tử tế, góp phần lan tỏa điều tích cực trong cộng đồng trước thềm năm mới.

Đức Hùng