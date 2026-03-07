Hai phụ nữ bị xe đầu kéo tông tử vong

Hà TĩnhHai phụ nữ đi xe máy trên đường tránh quốc lộ 1 bị ôtô đầu kéo chạy chiều ngược lại tông trúng, tử vong tại chỗ, chiều 7/3.

Khoảng 15h ngày 7/3, hai phụ nữ hơn 40 tuổi, trú phường Hoành Sơn, lái xe máy chở nhau trên đường tránh quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi qua phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh), xe máy thì bị ôtô đầu kéo biển kiểm soát Lào chạy chiều ngược lại tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn, chiều 7/3. Ảnh: Hùng Lê

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy văng xuống taluy sâu khoảng 3 m. Ôtô đầu kéo tông đổ một đoạn hộ lan rồi quay ngang, chắn giữa đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nhẹ.

Tại hiện trường, ôtô đầu kéo hư hỏng nhẹ, suýt lao xuống taluy âm. Xe máy biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe, dầu tràn ra mặt đường.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ đến phân luồng giao thông, điều xe cứu hộ cẩu các phương tiện gặp nạn. Hơn 17h, hiện trường được giải phóng.

Xe máy văng xuống taluy bên đường, biến dạng. Ảnh: Hùng Lê

Đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Trí rộng khoảng 20 m. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, mặt đường trơn.

Đức Hùng