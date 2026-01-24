Hai phụ nữ bị khởi tố vì làm 3 tấn giá đỗ 'ngậm' chất cấm

Hưng YênHai phụ nữ bị cáo buộc sử dụng chất cấm 6-benzylaminopurine để kích thích sinh trưởng cho gần 3 tấn giá đỗ trước khi bán ra thị trường.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bà Phạm Thị Thắm (46 tuổi) và Phạm Thị Tình (42 tuổi, cùng trú tại xã Tân Thuận) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, ngày 23/1.

Giá đỗ tẩm chất cấm được Công an Hưng Yên phát hiện. Ảnh: Nguyễn Thơi

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng đã đột kích hai cơ sở sản xuất của bà Thắm và Tình, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ thành phẩm. Kết quả giám định xác định toàn bộ số giá đỗ này đều chứa 6-benzylaminopurine, hóa chất kích thích tăng trưởng không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm tại Việt Nam.

Theo điều tra, từ ngày 14 đến 18/1, cơ sở của bà Thắm đã sản xuất hơn 1.220 kg giá đỗ ngậm hóa chất; cơ sở của Tình sản xuất hơn 1.615 kg. Tổng giá trị số hàng vi phạm ước tính hơn 42 triệu đồng.

Hai người này khai đã sử dụng chất cấm để rút ngắn thời gian sinh trưởng, giúp giá đỗ thân mập, trắng và đẹp mắt hơn nhằm dễ tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, 6-benzylaminopurine tồn dư trong thực phẩm có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Các chuyên gia khuyến cáo nên chọn giá đỗ có rễ dài, thân không quá mập và màu trắng tự nhiên.

Lê Tân