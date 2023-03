Hải Phòng xây chợ mới thay thế chợ Tam Bạc bị cháy

Thành phố Hải Phòng sẽ lựa chọn nhà đầu tư xây dựng chợ mới tại khu vực Mega Market, phường Sở Dầu, thay thế chợ Tam Bạc đã bị cháy.

Làm việc với 20 công dân đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) chiều 24/3, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết chợ mới sẽ được xây dựng ở khu đất có diện tích hơn 1 ha.

Ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng, cho biết diện tích mặt bằng chợ Tam Bạc cũ không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn để xây dựng lại chợ mới.

Công an TP Hải Phòng cũng đánh giá mặt bằng chợ cũ không đảm bảo về giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bãi để xe và các công trình tiện ích phục vụ hoạt động của chợ.

Khu đất ở vị trí chợ Tam Bạc cũ sẽ được sử dụng để xây dựng công trình tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư như công viên hoặc công viên kết hợp bãi đỗ xe.

Cháy lớn tại chợ Tam Bạc, TP Hải Phòng, ngày 12/2. Ảnh: Lê Tân

Trả lời câu hỏi của các tiểu thương, đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết nguyên nhân vụ cháy là do chập mạch điện, "không có dấu hiệu phá hoại hay hành vi can thiệp của con người".

Sau hơn một tháng xảy ra vụ cháy, tổng thiệt hại chưa được cơ quan chức năng thông tin. Tuy nhiên, TP Hải Phòng đã hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại từ 5 đến 40 triệu đồng mỗi hộ, tổng số tiền 7 tỷ đồng.

Ngày 12/2, chợ Tam Bạc bị cháy, thiêu rụi 664 quầy hàng, gây thiệt hại một phần cho 49 quầy. Đây là chợ loại 1 (do tỉnh, thành quản lý) có từ 38 năm trước, xây dựng lại năm 2002 và giữ nguyên trạng cho đến nay.

Chợ rộng hơn 4.600 m2, kết cấu nhà khung thép hai tầng, với 775 điểm kinh doanh. Các mặt hàng chủ yếu là vải, quần áo, giầy dép, vàng mã. Trong đó, 159 quầy có diện tích trên 3 m2, 106 quầy được sử dụng làm kho chứa đồ.

Lê Tân