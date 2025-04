Hải Phòng thu hồi hai chung cư nghiêng sau bão Yagi

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định thu hồi hai chung cư 5 tầng A7 và A8 (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) từng là nơi sinh sống của 249 hộ dân.

Nguyên nhân là do hai tòa nhà này bị nghiêng và lún vượt quá giới hạn an toàn sau bão Yagi (nghiêng 1,158% so với tiêu chuẩn 0,7%), không còn đảm bảo điều kiện sử dụng.

Theo Sở Xây dựng, hai chung cư được xây dựng từ những năm 1970, thuộc sở hữu nhà nước và cho cán bộ, công nhân viên, gia đình chính sách thuê với giá ưu đãi. Dù vậy trong quá trình sử dụng, một số hộ đã chuyển nhượng, cho tặng trái phép. Hiện tại, cả hai chung cư đều đã xuống cấp nghiêm trọng, được xếp loại D - nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Chung cư A7, A8 Vạn Mỹ bị thu hồi vì nghiêng, lún vượt quá giới hạn cho phép. Ảnh: Lê Tân

Trước đó, khi bão Yagi đổ bộ, toàn bộ cư dân đã được di dời đến nơi tạm trú.

Sau khi kiểm tra mức độ thiệt hại sau bão, thành phố quyết định không cho phép 249 hộ dân quay trở lại hai chung cư này. Các hộ có giấy tờ thuê chính chủ, gia đình chính sách, người yếu thế sẽ được bố trí vào các căn hộ nhà nước mới xây. Những hộ còn lại được hỗ trợ 3 triệu đồng để thuê nhà tạm trong 24 tháng.

Hai chung cư bị nghiêng đã được quây tôn kín và có người canh giữ để phòng ngừa sự cố. Sau khi thu hồi, hai khu này sẽ bị phá dỡ để chỉnh trang đô thị.

Thống kê của Sở Xây dựng cho thấy Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ với hơn 8.600 căn hộ, phần lớn được xây dựng từ những năm 1960-1980. Kết quả kiểm định cho thấy 168 chung cư (hơn 5.700 căn hộ) xuống cấp nghiêm trọng, không thể sử dụng, và 37 chung cư (hơn 2.000 căn hộ) hư hỏng nhẹ có thể sửa chữa.

Lê Tân