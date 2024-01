Hải Phòng sẽ thành lập khu kinh tế phía Nam

Một trong ba nhiệm vụ trọng tâm phát triển Hải Phòng thời kỳ 2021-2030 là thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam gắn với dịch vụ cảng biển và logistics.

Chiều 15/1, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, Hải Phòng có ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển là đi đầu cả nước về chuyển đổi số, phát triển du lịch biển Cát Bà - Đồ Sơn và trở thành trung tâm kết nối quốc tế, có dịch vụ logistics hiện đại.

Trong đó, Hải Phòng sẽ thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam trên diện tích 20.000 ha, gồm quận Đồ Sơn và huyện An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Khu kinh tế mới sẽ được định hướng triển khai khu thương mại tự do, được ưu tiên phát triển các dự án khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế, các đô thị dọc theo tuyến đường bộ ven biển, tận dụng lợi thế của khu quy hoạch cảng Nam Đồ Sơn và cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng.

Một góc TP Phòng nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Tân

Trước mắt, Hải Phòng sẽ sớm trình Chính phủ và các bộ ngành phê duyệt xây dựng cảng Nam Đồ Sơn để cùng với cảng Lạch Huyện thành cụm cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, thay thế các cảng nhỏ lẻ dọc sông Cấm.

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2025, TP Hải Phòng sẽ điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện để mở rộng quận Hồng Bàng, thành lập quận An Dương và TP Thủy Nguyên.

Đến năm 2030, TP Hải Phòng sẽ có 9 quận gồm 7 quận hiện nay là Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, Dương Kinh và hai quận mới An Dương, Kiến Thụy, một thành phố loại 3 Thủy Nguyên và 5 huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Bạch Long Vỹ, Cát Hải. Sau năm 2030, các huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng sẽ trở thành thị xã, huyện Cát Hải thành quận biển đảo.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới, quy mô dân số khoảng 4,5 triệu, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Năm 2023 quy mô kinh tế Hải Phòng đứng thứ 6/63 tỉnh thành, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 đạt 10,34%, đứng thứ 5 cả nước. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục 3,5 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 7.000 USD/người.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng quy hoạch mới sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới để Hải Phòng phát triển. Thành phố cần ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, cảng biển, logistics, hạ tầng số, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu và các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa lớn.

Lê Tân