Hải Phòng sẽ là siêu đô thị biển 9,5 triệu dân

Theo định hướng của Chính phủ, Hải Phòng được xác định là đô thị loại đặc biệt, trung tâm kinh tế biển quan trọng của quốc gia, dân số 9,5 triệu người đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ngày 11/3 ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch mới không chỉ dừng lại ở phạm vi đất liền mà còn mở rộng không gian phát triển TP Hải Phòng ra biển, trở thành nơi sinh sống của khoảng 8,5 - 9,5 triệu người.

Chỉ tiêu dự báo Đến năm 2040 Đến năm 2050 Tổng dân số 6,5 - 6,8 triệu người 8,5 - 9,5 triệu người Đất xây dựng đô thị 100.000 - 120.000 ha 160.000 - 180.000 ha

Dự báo quy mô dân số và đất đô thị

Quy hoạch mới nhấn mạnh việc thiết lập một hệ thống giao thông thông minh và đa dạng. Trong đó có vai trò kết nối vùng của của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Đông Anh - Gia Bình - Hạ Long. Hệ thống giao thông đô thị hiện đại bằng mạng lưới đường sắt đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), bao gồm cả các tuyến trên cao và đi ngầm.

Hải Phòng cũng được định hướng phát triển không gian ngầm đô thị, kết nối đồng bộ với hệ thống bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu Hải Phòng không chỉ là cửa ngõ ra biển của vùng Thủ đô mà còn là trung tâm quốc tế về đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao và du lịch biển đảo.

Đến năm 2050, Hải Phòng sẽ là đô thị biển hiện đại, nơi sinh sống của khoảng 8,5 - 9,5 triệu người. Ảnh: Lê Tân

Bên cạnh đó, dù hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, Hải Phòng vẫn phải bảo tồn di sản. Thành phố sẽ được tổ chức không gian hài hòa giữa việc chỉnh trang khu phố cũ, giữ gìn hệ sinh thái vùng núi Chí Linh - Côn Sơn, quần đảo Cát Bà và hệ thống rừng ngập mặn và phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics quy mô lớn gắn với cảng Lạch Huyện và Nam Đồ Sơn

Hải Phòng được giao trọng trách bảo đảm an ninh hàng hải và an toàn không gian phát triển quốc gia. Với vị trí chiến lược đặc biệt, mọi bước đi trong quy hoạch đều gắn liền với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Việc phê duyệt nhiệm vụ này là bước đi đầu tiên để thành phố cảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành hình mẫu về quản trị đô thị bền vững, có sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2050.

TP Hải Phòng hiện có diện tích 3.194,72 km², dân số hơn 4,66 triệu người. Năm 2025, Hải Phòng thu ngân sách hơn 190.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 11,81%, đứng thứ 2 toàn quốc và đứng đầu trong các thành phố trực thuộc Trung ương. GRDP bình quân đầu người của TP Hải Phòng khoảng 194,5 triệu đồng/người/năm, quy mô nền kinh tế của thành phố ước đạt xấp xỉ 30 tỷ đôla Mỹ, đứng thứ 3 toàn quốc.

Lê Tân