Hải Phòng sẽ giảm 50 xã, phường

Giai đoạn 2023-2025, TP Hải Phòng sẽ thành lập TP Thủy Nguyên và giảm từ 217 đơn vị hành chính cấp xã còn 167 nhằm tinh gọn bộ máy, giảm biên chế.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, TP Hải Phòng sẽ giảm từ 44 xã, thị trấn còn 15 xã, phường.

Huyện Vĩnh Bảo có số xã phải sáp nhập nhiều nhất là 15. Cụ thể, ba xã Vĩnh Long, Hiệp Hòa và An Hòa nhập thành xã Vĩnh Hòa; Nhân Hòa, Tam Đa và Vinh Quang hợp thành xã Vĩnh Hưng; Hưng Nhân, Thanh Lương và Đồng Minh hợp thành xã Vĩnh Hải; Vĩnh Phong, Tiền Phong và Cộng Hiền sáp nhập thành xã Tiền Phong; Cổ Am, Vĩnh Tiến và Tam Cường hợp thành xã Tam Cường.

Quận Lê Chân sáp nhập 12 phường thành 4 phường mới. Trong đó, Lam Sơn, Cát Dài và An Biên nhập thành phường An Biên. Phường Trần Nguyên Hãn, Hồ Nam và Dư Hàng nhập thành phường Trần Nguyên Hãn. Phường Trại Cau, Hàng Kênh và Đông Hải hợp thành phường Hành Kênh. Phường An Dương, Niệm Nghĩa và Nghĩa Xá nhập thành phường An Dương.

Một góc TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Quận Ngô Quyền sẽ sáp nhập phường Đồng Quốc Bình, Lạch Tray và Lê Lợi thành phường Lạch Tray và phường Gia Viên, Lạc Viên, Máy Tơ thành Gia Viên. Ở quận Kiến An, phường Phù Liễn sáp nhập với Tràng Minh thành phường Bắc Hà; phường Quán Trữ, Lãm Hà và Đồng Hòa hợp thành phường Đồng Hòa.

Tại quận Hồng Bàng, ba phường Hạ Lý, Thượng Lý, Trại Chuối sáp nhập thành phường Thượng Lý. Tại huyện Thủy Nguyên, ba xã Gia Minh, Gia Đức và Minh Tân thành xã Bạch Đằng. Tại huyện Kiến Thụy, ba xã Đại Hà, Thụy Hương và Ngũ Đoan sáp nhập thành xã Kiến Hưng. Tại huyện Tiên Lãng, các xã Toàn Thắng, Bạch Đằng, Quang Phục sáp nhập thành xã Tân Minh.

Ngoài ra, TP Hải Phòng cũng sẽ sắp xếp 37 xã, thị trấn thành 21 phường, xã khi thành lập TP Thủy Nguyên; sắp xếp 16 xã, thị trấn thành 13 phường khi đưa huyện An Dương lên quận và 3 xã thành một phường khi điều chỉnh địa giới, mở rộng quận Hồng Bàng.

Sau sắp xếp, Hải Phòng có một thành phố, 8 quận, 6 huyện và 167 đơn vị hành chính cấp xã (79 phường, 7 thị trấn và 81 xã). TP Hải Phòng sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về dự thảo đề án. Sau đó, Sở Nội vụ tham mưu hoàn thiện hồ sơ đề án trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong tháng 8/2024.

Ông Trần Quang Trung, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng, cho biết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Hiện, TP Hải Phòng có 217 đơn vị hành chính cấp xã, 15 đơn vị hành chính cấp huyện, dân số hơn 2,31 triệu.

Lê Tân