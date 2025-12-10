Hải Phòng sẽ đóng cửa 400 bãi rác ô nhiễm

Trước hiện trạng hàng trăm bãi rác tự phát gây ô nhiễm đất, nguồn nước, UBND TP Hải Phòng xây dựng lộ trình xóa sổ hơn 400 bãi rác.

Thông tin được ông Bùi Văn Thăng, giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường báo cáo với cử tri tại phiên chất vấn, ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Xử lý rác thải là vấn đề được người dân thành phố quan tâm trong bối cảnh môi trường sống đang ngày càng ô nhiễm. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, mỗi ngày Hải Phòng phát sinh hơn 3.000 tấn rác, được xử lý ở 7 khu tập trung (công suất 2.100 tấn/ngày) và tập kết ở 482 bãi rác nhỏ.

Các bãi rác cấp xã thường nằm đầu làng, đầu xóm hoặc bãi sông, nhanh chóng quá tải, chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp có chế phẩm.

Bãi rác ở cánh đồng thôn Khúc Giản, xã An Lão thường xuyên bị đốt, gây ô nhiễm không khí. Ảnh: Nguyễn Loan

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều bãi rác tạm, ngoài quy hoạch, không ai quản lý ở ven đê, gần nghĩa trang, bãi đất trống xuất hiện. Những bãi rác này liên tục xảy ra cháy gây ô nhiễm không khí. Người dân các khu vực quận huyện cũ như Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Kiến Thụy nhiều lần kiến nghị về tình trạng này, nhưng không được giải quyết dứt điểm dẫn đến không ít bức xúc.

Theo ông Thăng, UBND TP Hải Phòng đã có lộ trình đóng hơn 400 bãi rác không hợp vệ sinh. Những bãi rác còn lại sẽ được chôn lấp đúng quy trình, trong vòng 10-20 năm sẽ chuyển đổi các bãi chôn lấp không đúng quy trình sang mục đích khác.

Ông Bùi Văn Thăng, giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TP Hải Phòng. Ản: Lê Tân

Về dài hạn, UBND TP Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải APT Seraphin Hải Dương và dự án đốt rác phát điện Đình Vũ. Hai nhà máy này sử dụng công nghệ hiện đại, đốt rác phát điện, có thể tiêu thụ khoảng 2.000 tấn rác/ngày.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Nhà máy xử lý rác thải APT Seraphin Hải Dương được yêu cầu ký cam kết đến quý 2/2027 phải hoạt động, còn dự án đốt rác phát điện Đình Vũ đang xin ý kiến các bộ, ngành để mời thầu quốc tế.

Ông Thăng cũng đề nghị các địa phương tiến tục làm tốt công tác phân loại rác đầu nguồn nhằm hạn chế lượng rác phát sinh và giảm chi phí xử lý.

Kỳ họp thứ 32 HĐND thành phố khóa 16 diễn ra từ ngày 9 đến 11/12 để thực hiện công tác cán bộ, thảo luận và biểu quyết thông qua 47 nghị quyết về chi thu ngân sách, phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030.

Lê Tân