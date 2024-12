Hải Phòng sẽ có khu kinh tế ven biển rộng 20.000 ha

Hải PhòngKhu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng vừa được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định thành lập với quy mô diện tích 20.000 ha.

Khu kinh tế này nằm ở khu vực Đông Nam thành phố, bao gồm toàn bộ xã Đoàn Xá, Tân Trào và một phần các xã Đại Hợp, Tú Sơn, Kiến Quốc, Kiến Hưng, Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy), An Thọ, Chiến Thắng (huyện An Lão), toàn bộ xã Vinh Quang (sáp nhập từ hai xã Vinh Quang và Tiên Hưng), Hùng Thắng, Đông Hưng, Tây Hưng, Nam Hưng, Bắc Hưng, Tiên Thắng, Tiên Minh (huyện Tiên Lãng), trọn xã Trấn Dương, Hòa Bình, Vĩnh Tiến, Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo) và một phần phường Bàng La (quận Đồ Sơn).

Mục tiêu phát triển chính của khu kinh tế ven biển phía Nam là tận dụng tối đa lợi thế về vị trí cửa ngõ quốc tế, cùng với nền tảng phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, nhằm kết nối kinh tế, thương mại và dịch vụ với các khu vực lân cận và quốc tế.

Phối cảnh Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Ảnh Hải Phòng

Theo kế hoạch phát triển, giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng sẽ đầu tư xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế, trong đó bao gồm dự án cảng Nam Đồ Sơn, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp, cùng các dự án giao thông, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng xã hội khác. Giai đoạn sau năm 2030, các hạng mục đầu tư còn lại sẽ tiếp tục triển khai.

UBND TP Hải Phòng cho biết khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã là động lực tăng trưởng chính của kinh tế Hải Phòng trong 10 năm qua. Tuy nhiên, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được thành lập vào năm 2008 đã phát triển tương đối hoàn thiện, hạn chế quỹ đất cho các hoạt động phát triển mới.

Do đó, việc thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam Đồ Sơn là cần thiết để khôi phục tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng, đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu và mục tiêu đã đề ra trong các nghị quyết phát triển.

Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 khu kinh tế ven biển phía Nam sẽ hoạt động đạt 80% hiệu quả của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải hiện tại, với quy mô dự án khoảng 11.308 ha, trở thành một động lực chủ đạo của nền kinh tế thành phố.

Lê Tân