Hải Phòng sắp ra mắt khu đô thị sở hữu công viên 2 ha

Hải PhòngHim Lam Central Park hướng tới đô thị xanh kiểu mẫu nổi bật với công viên trung tâm 2 ha cùng vườn cây sinh thái và loạt tiện ích cao cấp.

Tháng 1/2025, quận Hồng Bàng mở rộng địa giới hành chính với việc sáp nhập ba xã mới, tạo đà phát triển cho khu vực, trong đó, xã An Hồng sở hữu nhiều tiềm năng nhờ vị trí đắc địa. Khu vực này cũng đang là điểm đến của các nhà đầu tư địa ốc, tiêu biểu như dự án Him Lam Central Park.

Dự án nằm gần các khu công nghiệp trọng điểm như khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, khu công nghiệp Nomura 1 và Nomura 2. Theo chủ đầu tư, nhu cầu nhà ở khu vực này khá cao trong khi nguồn cung còn hạn chế, do đó, sự xuất hiện của Him Lam Central Park không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn mở ra cơ hội đầu tư dài hạn.

Lợi thế kép của dự án còn nằm ở vị trí giao thoa giữa hai khu vực trọng điểm: quận Hồng Bàng và An Dương. Nếu Hồng Bàng là trung tâm văn hóa - lịch sử lâu đời của Hải Phòng, thì An Dương lại được định vị là thủ phủ logistic và công nghệ mới của thành phố. Nhờ vị trí cửa ngõ giữa hai khu vực này, Him Lam Central Park trở thành điểm kết nối, vừa thuận tiện di chuyển, vừa hưởng nhịp sống đô thị hiện đại.

Phối cảnh khu đô thị Him Lam Central Park nằm tại đường 10 - Vành đai 3. Ảnh: Him Lam Hồng Bàng

Định hướng phát triển dự án thành khu đô thị hiện đại, tiên phong của quận Hồng Bàng, dự án dành quỹ đất rộng lớn để phát triển các mảng xanh và tiện ích phục vụ cư dân, qua đó, khẳng định cam kết đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi xanh để phát triển bền vững của chủ đầu tư với địa phương. Dự án không chỉ mang đến môi trường sống trong lành mà còn kiến tạo hệ sinh thái bền vững, hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Lấy cảm hứng từ những khu đô thị xanh mát và hiện đại của Singapore, chủ đầu tư dành tới 3 ha để kiến tạo hệ thống 3 công viên nội khu, mảng xanh đầu tiên góp phần định hình diện mạo mới cho quận Hồng Bàng. Điều này cũng khẳng định mục tiêu nâng tầm chất lượng sống đô thị của chủ đầu tư, đưa Him Lam Central Park trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản khu vực.

Với tổng diện tích cây xanh chia trung bình cho 346 căn nhà phố, mỗi căn nhà phố tại Him Lam Central Park sẽ được hưởng tới 60 m2 không gian xanh. "Đây không chỉ là điểm nhấn mà còn mang đến cho cư dân môi trường sống hài hòa với thiên nhiên, định hình chuẩn mực sống xanh bền vững", chủ đầu tư chia sẻ.

Phối cảnh công viên nội khu dự án Him Lam Central Park nằm tại đường 10 - Vành đai 3. Ảnh: Him Lam Hồng Bàng

Him Lam Central Park còn chinh phục cư dân bằng hệ thống tiện ích all-in-one, đáp ứng nhu cầu sống xanh, sống khỏe, sống tiện nghi. Bên cạnh công viên trung tâm 2 ha, dự án còn có không gian xanh đa lớp với vườn cây sinh thái và công viên nội khu, mang đến môi trường sống trong lành.

Hệ thống tiện ích gồm clubhouse có bể bơi, phòng gym, spa, sport garden rộng 1.500m2, sân chơi trẻ em, gym ngoài trời, vườn cờ, vườn BBQ... Cư dân còn có cơ hội trải nghiệm hệ thống thể thao đa dạng với 10 bộ môn như pickleball, cầu lông, bóng chuyền, bơi lội, yoga... giúp nâng cao sức khỏe.

Him Lam Central Park kỳ vọng tạo dấu ấn mới cho quận Hồng Bàng, trở thành lựa chọn của những cư dân muốn tìm kiếm không gian sống xanh bền vững nhưng vẫn đa dạng tiện ích ngay trung tâm thành phố Hải Phòng.

Song Anh