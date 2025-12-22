Hải Phòng rực sáng đêm thi đấu VnExpress Marathon

Trước giờ xuất phát 30 phút, khoảng 5.000 vận động viên cự ly 42km phủ kín đường Trần Hưng Đạo. Ánh đèn khu vực vườn hoa Nhà Kèn làm nổi bật sắc áo của các CLB, nhóm chạy bên cạnh áo thi đấu đỏ đặc trưng của giải.
Trước giờ xuất phát 30 phút, khoảng 5.000 vận động viên cự ly 42km phủ kín đường Trần Hưng Đạo. Ánh đèn khu vực vườn hoa Nhà Kèn làm nổi bật sắc áo của các CLB, nhóm chạy bên cạnh áo thi đấu đỏ đặc trưng của giải.
Giải đấu khởi tranh lúc 2h30. Cự ly 42km chia thành các pen A, B, C, D lần lượt xuất phát, hướng về đích tại Đồ Sơn trong điều kiện thời tiết và cung đường thuận lợi. Năm nay, cự ly marathon ghi nhận số lượng vận động viên đông kỷ lục. Sau nhóm 42km, các runner cự ly 21km xuất phát lúc 3h, tiếp đến là 10km và 5km.
Giải đấu khởi tranh lúc 2h30. Cự ly 42km chia thành các pen A, B, C, D lần lượt xuất phát, hướng về đích tại Đồ Sơn trong điều kiện thời tiết và cung đường thuận lợi. Năm nay, cự ly marathon ghi nhận số lượng vận động viên đông kỷ lục. Sau nhóm 42km, các runner cự ly 21km xuất phát lúc 3h, tiếp đến là 10km và 5km.
Các runner sải bước qua Nhà hát Lớn Hải Phòng, một trong những công trình biểu tượng của thành phố. Được xây dựng năm 1904, nhà hát mang kiến trúc châu Âu và được xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 2025.
Các runner sải bước qua Nhà hát Lớn Hải Phòng, một trong những công trình biểu tượng của thành phố. Được xây dựng năm 1904, nhà hát mang kiến trúc châu Âu và được xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 2025.
Tượng đài nữ tướng Lê Chân là điểm nhấn lịch sử trên cung đường VnExpress Marathon Hải Phòng, khi cả bốn cự ly đều chạy qua khu vực này. Bà được xem là người có công khai lập vùng đất ven sông Cấm, đặt nền móng cho sự hình thành thành phố.
Tượng đài nữ tướng Lê Chân là điểm nhấn lịch sử trên cung đường VnExpress Marathon Hải Phòng, khi cả bốn cự ly đều chạy qua khu vực này. Bà được xem là người có công khai lập vùng đất ven sông Cấm, đặt nền móng cho sự hình thành thành phố.
Sắc áo "hoa phượng đỏ" của các vận động viên lan tỏa trên nhiều tuyến đường, thắp sáng thành phố trong đêm thi đấu.
Sắc áo "hoa phượng đỏ" của các vận động viên lan tỏa trên nhiều tuyến đường, thắp sáng thành phố trong đêm thi đấu.
Các runner chạy qua tuyến đường ven hồ Tam Bạc, nơi ánh đèn phố phường phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh đêm yên bình giữa nhịp chạy sôi động.
Các runner chạy qua tuyến đường ven hồ Tam Bạc, nơi ánh đèn phố phường phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh đêm yên bình giữa nhịp chạy sôi động.
Cầu Rào là một trong những đoạn đáng chú ý của cự ly 42km, với mặt cầu rộng và thoáng, mở ra tầm nhìn bao quát thành phố cùng dòng Lạch Tray trong ánh đèn đêm.
Cầu Rào là một trong những đoạn đáng chú ý của cự ly 42km, với mặt cầu rộng và thoáng, mở ra tầm nhìn bao quát thành phố cùng dòng Lạch Tray trong ánh đèn đêm.
Toàn bộ tuyến đường được chiếu sáng bằng hệ thống đèn cao áp, giúp các runner duy trì nhịp chạy ổn định trong đêm thi đấu.
Toàn bộ tuyến đường được chiếu sáng bằng hệ thống đèn cao áp, giúp các runner duy trì nhịp chạy ổn định trong đêm thi đấu.
Các vận động viên chạy qua cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm trong đêm thi đấu.
Các vận động viên chạy qua cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm trong đêm thi đấu.
Các tuyến ven biển Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Cầu, Lý Thánh Tông và Quảng trường 15/5, Đồ Sơn được bố trí làn riêng, đảm bảo an toàn cho vận động viên về đích.
Giải chạy sáng 21/12 ghi nhận 134 vận động viên hoàn thành cự ly full marathon dưới 3 giờ, cao nhất Việt Nam từ trước đến nay, trong đó có 8 runner nữ, khẳng định Hải Phòng là "cung đường của những PR".
Các tuyến ven biển Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Cầu, Lý Thánh Tông và Quảng trường 15/5, Đồ Sơn được bố trí làn riêng, đảm bảo an toàn cho vận động viên về đích.
Giải chạy sáng 21/12 ghi nhận 134 vận động viên hoàn thành cự ly full marathon dưới 3 giờ, cao nhất Việt Nam từ trước đến nay, trong đó có 8 runner nữ, khẳng định Hải Phòng là "cung đường của những PR".
Minh Ngọc
Ảnh: VnExpress Marathon