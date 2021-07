Hải Phòng, Quảng Ninh xét nghiệm nhanh Covid-19 tại cửa ngõ

Từ 12h ngày 8/7, ngành Y tế Hải Phòng triển khai test nhanh Covid-19 cho những người dân có nhu cầu vào thành phố tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ.

Từ đầu giờ sáng, lực lượng chức năng khẩn trương dựng nhà bạt, đặt container làm điểm test nhanh tại chốt kiểm soát trên địa bàn các quận, huyện: Hải An, Dương Kinh, An Dương, An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, phí xét nghiệm theo quy định 230.000 đồng mỗi người một lần, có hiệu lực trong 5 ngày. Thành phố miễn xét nghiệm đối với các xe trong diện chở container, chở xăng dầu và chở công nhân.

"Với các trường hợp trong diện miễn xét nghiệm khi ra vào thành phố (do đã có cam kết xét nghiệm trước đó), doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nhân viên của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh", ông Nam nói.

Người dân làm thủ tục khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Hải Phòng đặt tại khu vực Ga Dụ Nghĩa, quốc lộ 5, sáng 8/7. Ảnh: Giang Chinh

Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, nhà chờ xét nghiệm phải đảm bảo rộng 50 đến 100 m2, nhà thu phí 15 m2; nhà lấy mẫu 20 m2... Mỗi điểm bố trí 10 bàn và ghế ngồi nhân viên; 300 đến 500 ghế ngồi chờ, quạt thông gió cho người dân.

Nhà chức trách bố trí xe ôtô tại các chốt để đưa người dân tới địa điểm cách ly trên địa bàn khi có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc nghi ngờ, người có triệu chứng ho, sốt, khó thở hoặc có những bệnh lý khác kèm theo.

Cảnh tắc đường tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của thành phố Hải Phòng đặt tại khu vực Ga Dụ Nghĩa, quốc lộ 5, sáng 8/7. Ảnh: Giang Chinh

Hôm qua 7/7, Hải Phòng đã áp dụng cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả những người về từ TP HCM. Đối với các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố. Lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu từ 12h ngày 8/7, chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV trong vòng 5 ngày mới được vào địa bàn.

Từ đầu năm 2021 đến 7/7, Hải Phòng ghi nhận 22 ca dương tính Covid-19, trong đó 9 ca đã khỏi bệnh, xuất viện; 4.774 trường hợp đang cách ly tập trung và tại nhà.

Điểm khai báo y tế tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng, Quảng Ninh, sáng 8/7. Ảnh: Minh Cương.

Quảng Ninh, từ ngày 7/7, các chốt ở cửa ngõ yêu cầu người dân vào địa bàn khai báo y tế, xuất trình giấy tờ tùy thân và phải có giấy xét nghiệm âm tính với nCoV hoặc chứng nhận đã tiêm vaccine.

Trường hợp có đủ giấy tờ theo yêu cầu, người dân được đóng dấu trên cánh tay với dòng chữ "Chung tay chống dịch", khi chạy xe qua chốt đưa tay lên cho nhà chức trách kiểm tra. Trong sáng 8/7, phương tiện vào tỉnh qua chốt cầu Bạch Đằng thưa thớt, nhiều xe phải quay đầu do không đáp ứng yêu cầu vào tỉnh.

"Giấy xét nghiệm âm tính có giá trị 7 ngày và 3 ngày đối với test nhanh. Những người về từ vùng dịch sẽ phải đi cách ly tập trung 21 ngày, tự trả phí", một cán bộ tại chốt kiểm soát nói.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho hay tỉnh này cũng sẽ thí điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19, gồm: Chốt cầu Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên); chốt cầu Đá Bạc (thành phố Uông Bí) và chốt tại cổng tỉnh (thị xã Đông Triều).

Giang Chinh - Minh Cương